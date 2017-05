Le Samsung Z4 : le nouveau flagship de la marque sous Tizen

La firme sud-coréenne a décidé d’apporter un peu de fraîcheur à sa gamme sous Tizen. C’est ainsi que Samsung va lancer prochainement un nouveau flagship du nom de Z4. Il sera le successeur du Z3 sorti il y a environ un an. Vous allez en apprendre plus sur sa fiche technique.

On se souvient que son prédécesseur, à savoir le Samsung Z3 avait été commercialisé dans 11 pays d’Europe. La France faisait également partie des pays européens visés. Aujourd’hui, c’est le Samsung Z4 qui va bientôt faire son apparition. Il dispose de caractéristiques assez modestes.

Samsung Z4 : zoom sur la fiche technique du nouveau smartphone sous Tizen

En effet, d’après ses caractéristiques, le téléphone se positionne en entrée de gamme. Il embarque WVGA de 4.7 pouces avec pour résolution 480 x 800 pixels. Pour 207 pixels par pouce. Le smartphone est équipé d’un chipset quad-core cadencé à 1,5 GHz de fréquence. Le tout boosté par une mémoire vive de 1 Go.

En terme de stockage, l’appareil a une mémoire interne de 8 Go de stockage. Cette mémoire est extensible via une simple carte microSD. Question autonomie, le Samsung Z4 contient une batterie de d’une capacité de 2050 mAh. Une batterie qui, notons le, reste inférieur à celle proposée par le Samsung Z3.

Pour la partie photo, le Samsung Z4, propose un capteur dorsal de 5 mégapixels et un capteur frontal de 5 mégapixels également. L’aspect connectique est assez identique au Z2. On constate la présence d’un port jack 3,5 mm, le WiFi n, un port microUSB 2.0, le Bluetooth 4.0. Le smartphone tournera sous l’OS Tizen 3.0.

Le nouveau smartphone de la gamme sous Tizen sera lancé tout d’abord en Inde. Les autres pays devront suivre bien assez tôt. On ne sait pas encore si la France sera concernée. Il viendra en 2 coloris : noir et or. Aucune information sur le prix pour le moment.

Que pensez-vous de ce Samsung Z4 ? Dites-le nous en commentaire.