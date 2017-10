Samsung veut faire face au AirPower d’Apple avec son propre chargeur sans fil

Face au AirPower de la Pomme, Samsung ne compte pas rester les bras croisés. En effet, le sud-coréen prépare un chargeur sans fil qui fonctionne de manière plus ou moins semblable à celui d’Apple. L’appareil en question vient d’être breveté par l’US Patent and Trademark Office (USPTO).

Face au succès escompté de l’iPhone X, Samsung fait de son mieux pour fidéliser ses clients tout en menant des stratégies visant à convaincre ceux des concurrents d’acheter ses produits. Pour rappel, le nouvel iPhone est doté d’un socle de recharge sans fil du nom d’AirPower. Le dispositif permettra à l’utilisateur de recharger bien évidemment l’iPhone X, mais aussi d’autres appareils tels que l’Apple Watch. Ce qui parait également le plus intéressant, c’est le fait qu’il sera possible de charger ces deux produits en même temps. Étant donné cette nouveauté qui fera sans doute le bonheur des utilisateurs iOS, Samsung ne veut visiblement pas laisser ses fans indifférents et devrait donc bientôt mettre à disposition un tapis de recharge sans fil innovant.

Samsung, un chargeur sans fil reprenant le concept de l’AirPower d’Apple ?

Avant d’aller plus loin, il est bien de noter que ce chargeur sans fil devrait être dévoilé en même temps que le Galaxy S9, soit au mois de janvier 2018. Une chose est sûre, le dispositif permettra à l’utilisateur de charger son smartphone de manière originale. Une expérience que vivent déjà un grand nombre de personnes possédant un terminal bénéficiant d’une technologie de recharge sans fil. Pour le cas de l’AirPower en particulier, il peut être utilisé pour recharger l’iPhone ainsi la montre connectée de la Pomme. Il est alors aussi fort possible que le dispositif du chaebol fonctionne de la même manière. Ne vous étonnez pas alors si un jour on vous dit que vous pouvez recharger à la fois votre smartphone Galaxy ainsi que votre Samsung Gear sur le même plateau.

Que pensez-vous de ce chargeur sans fil de Samsung ?