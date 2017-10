Samsung se pencherait sur un bracelet connecté avec écran pliable

Après le Galaxy X, un bracelet connecté avec écran pliable ? Il se pourrait bien puisque Samsung a déposé un brevet sur ce produit.

L’écran flexible pourrait devenir la norme dans quelques années. ZTE ouvre la marche avec son smartphone pliable Axon M mais Samsung est aussi sur le coup avec le Galaxy X et la firme sud-coréenne ne s’arrêterait pas là. En effet, elle pense aussi à un bracelet doté d’une dalle pliable. Et un brevet de plus pour la marque !

Samsung : la technologie d’écran pliable portée sur un bracelet connecté ?

Le brevet déposé par le géant sud-coréen regorge de schémas qui nous donnent un peu plus d’informations sur les fonctionnalités de ce bracelet connecté. On remarque que le haut de la dalle peut se désolidariser de l’ensemble. L’utilisateur peut aussi tourner l’écran de façon à ce qu’il ne fasse plus le tour du poignet mais plutôt à l’horizontale. Par conséquent, les informations pourront être affichées de haut en bas mais aussi de gauche à droite et inversement. Cela peut être très pratique puisque vous pourrez choisir le mode d’affichage qui vous convient le mieux en fonction de votre activité.

Attention, ce n’est pas parce qu’un brevet a été déposé que le lancement va être imminent d’autant plus que celui-ci date de 2015 mais un tel objet peut être très intéressant. En tout cas, Samsung a l’air vraiment investi dans cette technologie. Si vous voulez du concret, il y a le Galaxy X, le smartphone pliable du constructeur, qui pourrait être annoncé prochainement.

D’après vous, est-ce une bonne idée de proposer un bracelet avec un écran pliable ? N’hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires !