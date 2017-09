Samsung pourrait lancer un Galaxy Note pliable d’ici 2018 !

Les rumeurs qui se propagent sur un smartphone pliable de la marque Samsung pourraient bien devenir réalité. La firme affirme même qu’elle pourrait commercialiser un Galaxy Note de ce type dès l’année prochaine.

Cela fait déjà quelques années que l’on entend parler de rumeurs sur un smartphone pliable qui serait en développement chez Samsung. Aujourd’hui, nous savons que ce ne sont plus des rumeurs. Koh Ding-Jin, président de la division mobile Samsung a affirmé l’ors d’une conférence de presse, à l’agence Associated Press, qu’un smartphone pliable pourrait sortir l’année prochaine dans la gamme Galaxy Note ! « En tant que patron de la section mobile, je peux vous dire que notre objectif est fixé à l’année prochaine. Quand nous aurons réglé quelques derniers soucis, nous pourrons lancer le produit » a-t-il confié lors de cette conférence.

Un Galaxy Note pliable pour 2018, est-ce trop ambitieux ?

On se demande tout de même si Samsung ne va pas trop vite dans ces déclarations. Est-ce que la firme est réellement presque prête à commercialiser son smartphone pliable, ou est-ce que cette annonce lui permet de ne pas se faire oublier pendant la sortie des derniers iPhone de la firme de Cupertino ?

Samsung travail sur ce projet depuis bien des années, on se souvient du CES 2013 où la firme avait montré deux prototypes de smartphones pliables dans un spot vidéo. Ces smartphones devaient eux aussi sortir courant 2013, mais cela n fut pas le cas. Il n’empêche que la marque se reproche de plus en plus de son objectif, avec des smartphones à écran incurvé, devenus la star de la firme ! On espère que les « petits » détails qu’il reste à régler permettront une réelle sortie du smartphone en 2018, cela permettra surement une avancé technologique qui pourrait des smartphone assez impressionnant. Il ne reste plus qu’a patienté !

Et vous, pensez-vous vraiment que Samsung sortira un smartphone pliable d’ici 2018 ? Dites-le-nous en commentaire !