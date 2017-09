Samsung Pay : l’application de paiement en NFC bientôt utilisable en France !

Bonne nouvelle, la firme sud-coréenne compte permettre aux utilisateurs français d’utiliser Samsung Pay bientôt. Suite à des négociations fructueuses avec des établissements bancaires, la solution de paiement NFC devrait être fonctionnelle d’ici quelques jours.

Les paiements NFC sont de plus en plus populaires. Raison pour laquelle les constructeurs tentent par tous les moyens de rendre les siens opérationnels. Les plus célèbres sont entre autres l’Apple Pay et le Samsung Pay. Si les Français peuvent déjà utiliser le premier, la question se pose encore en ce qui concerne la mise à disposition du dernier. Mais une bonne nouvelle vient de tomber parce qu’à en croire le site Frandroid, un utilisateur français aurait aperçu l’application Samsung Pay dans son Samsung Galaxy S8. Cependant, elle n’est pas encore utilisable. Mais cela ne devrait plus être le cas dans quelques jours.

Samsung Pay, un concurrent de taille pour l’Apple Pay

Comme évoqué précédemment, le service de paiement mobile de la firme est déjà fonctionnel dans notre pays, et ce, depuis de nombreux mois. Mais si Samsung Pay devait réellement débarquer dans quelques jours, alors Apple devrait faire attention parce que la solution de la firme sud-coréenne risque de détrôner la sienne, surtout que Samsung est l’un des constructeurs qui a vendu le plus de smartphones ces derniers temps. À cela s’ajoute le fait que les Français semblent avoir adopté rapidement le paiement NFC. Cette méthode de paiement représente aujourd’hui 30 % des paiements de moins de 20 €. D’après un rapport émanant du Groupement des Cartes Bancaires CB, « en juillet dernier, le nombre de transactions NFC par cartes a bondi de 112 % en un an à 108 millions. ». En général, ce taux double tous les trois mois.

Avez-vous l’intention de recourir à cette application de paiement NFC de Samsung ? Dites-le nous dans les commentaires !