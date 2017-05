Samsung Pay débarquerait en France en septembre

Samsung Pay, la solution NFC concurrente d’Apple Pay, serait-il vraiment disponible en France ? Beaucoup en sont convaincus, mais l’hypothèse ne fait pas l’unanimité.

Si certains doutent du déploiement en septembre de Samsung Pay, c’est parce que le paiement via mobile reste assez marginal en France. Mais si Apple Pay a réussi sa percée sur le marché français, alors pourquoi pas Samsung Pay ? De plus, cette information ne vient pas de n’importe qui, mais d’une chaîne radio crédible : Europe 1. Selon la radio, le géant sud-coréen prévoirait en même temps de lancer un nouveau smartphone, le Galaxy Note 8 selon toute probabilité. Pour l’heure, Samsung Pay est disponible en Espagne et bientôt au Royaume-Uni. En tout cas, à l’instar de son concurrent américain, cette solution de paiement mobile sud-coréenne utilise la technologie NFC.

Samsung Pay pourrait-il connaître un franc succès en France ?

La question ne concerne pas que Samsung Pay, mais le système de paiement mobile en général. Car il semble bien que les Français boudent cette solution. Si l’on ne s’y intéresse que très peu en France, c’est surtout parce que très peu de gens sont convaincus de la sécurité des transactions par mobile. Puis, quand on sait que la police vient d’interpeller un individu ayant piraté le site Internet d’un parti politique, ce n’est sans doute pas dans un tel climat que la solution de paiement mobile pourrait se développer. Le bureau d’études Harris Interactive a d’ailleurs réalisé une enquête sur cette question. Il en ressort que seuls 6 % des personnes interrogées affirment avoir utilisé ce service. Qui plus est, 60 % des sondés disent qu’ils n’ont « aucune intention » d’effectuer une transaction via un smartphone.

En somme, que Samsung Pay débarque en France en septembre ou ultérieurement, cette percée ne sera certainement pas lucrative pour le groupe coréen.