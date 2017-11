Vente de smartphone : Samsung s’assoit sur Apple

Un smartphone sur 4 vendu serait un Samsung, la firme prend la première place sur ce troisième trimestre.

D’après une récente étude d‘IDC sur le dernier trimestre de 2017, Samsung aurait réalisé de très beaux chiffres. La firme coréenne serait donc dans une bonne position et le marché de la téléphonie mobile reprend du poil de la bête, grâce aux dernières sorties de flagship.

Samsung : toujours les mêmes au top

La firme sud coréenne détiendrait donc 22,3% des parts de marché de smartphone, suivit par Apple avec 12,5%, de Huawei avec 10,5% et enfin d’OPPO avec 8,2%. On retrouve donc généralement les mêmes firmes au top du classement, Samsung a tout de même réussi a augmenter ses profits de 9.3%, alors qu’Apple reste à peu prêt au même pourcentage. Le top étant toujours saturé, les autres constructeurs ont du mal à réellement s’ancrer dans le marché, tel que LG ou Motorola qui enregistres des baisses de vente. LG prend tout de même son mal en patience et proposera son LG V30 borderless au mois de décembre, ce qui devrait permettre à la firme de souffler un peu.

Il faut également noter la progression rapide des constructeurs chinois sur le marché des smartphones. Ces derniers enregistrent des hausses plutôt impressionnantes, tel que Xiaomi, qui connait une augmentation de vente de 102.6% comparé à l’année dernière. OPPO et Huawei ne sont pas très loin avec des hausses respectives de 19% et 16.1% ! Il est donc bien possible de voir le top 2 changer d’ici un an peut-être, la firme à la pomme est également en bonne voie avec son iPhone X qui connaît un succès exceptionnel pour son jour de sortie !

Que pensez-vous de ces information ? Quel entreprise à le meilleur avenir selon vous ?