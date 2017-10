Samsung Galaxy X : pas plus de 100 000 unités du smartphone pliable à sa sortie

Le Samsung Galaxy X, le premier smartphone pliable de Samsung, pourrait être lancé dès le début de l’année 2018. Malheureusement, il ne serait disponible qu’à 100 000 exemplaires. C’est en tout cas ce qu’a révélé le célèbre magazine américain Forbes.

Samsung travaille-t-elle sur un terminal pliable ? Apparemment, oui ! Le mois dernier, DJ Koh, le président de la division Mobile de la firme, a d’ailleurs fait savoir qu’elle prépare bel et bien un smartphone adoptant ce design révolutionnaire. Ce haut responsable au sein du groupe sud-coréen a aussi indiqué que le Samsung Galaxy X, le premier terminal pliable de Samsung, pourrait être commercialisé dès le début de l’année prochaine. Il est donc fort possible que le terminal fasse sa première apparition en public au salon CES de Las Vegas qui se déroulera dans la capitale californienne du 9 au 12 janvier 2018. De plus, Samsung devrait le mettre à disposition le plus tôt possible dans la mesure où il semble très risqué de le commercialiser avec les Galaxy S9 et S9+. Le Galaxy X étant un produit largement révolutionnaire, il risque de créer un effet de cannibalisation qui impacterait négativement les ventes de son flagship.

Le Samsung Galaxy X conçu uniquement pour la Corée du Nord

À en croire les dernières nouvelles, le Samsung Galaxy X a déjà obtenu sa certification auprès de la National Radio Agency de Corée du Sud ainsi que du Bluetooth SIG. Portant à cet effet le numéro de modèle SM-G88N0, l’appareil n’est donc plus loin d’être dévoilé. Malheureusement, selon le site américain Forbes, le Galaxy X serait produit en seulement 100 000 exemplaires dans un premier temps et seuls les utilisateurs coréens pourraient en profiter. Une commercialisation mondiale dès 2019 serait néanmoins en vue si le succès est au rendez-vous.

Que pensez-vous de ce choix de Samsung concernant la commercialisation de son smartphone pliable ?