Un Samsung Galaxy Stellar 2 serait en préparation

Il semblerait que Samsung , le géant sud-coréen soit en train de préparer en ce moment même le successeur du Galaxy Stellar qui avait été commercialisé en août 2012. Le nouveau modèle baptisé Samsung Galaxy Stellar 2 a vu sa fiche technique et quelques photos fuiter.

En terme de caractéristiques, le Samsung Galaxy Stellar 2 embarque un écran AMOLED de 4.5 pouces en définition HD. Côté processeur, le smartphone dispose d’une puce Qualcomm Snapdragon 626 octa-core cadencé à 2.2 GHz de fréquence. Avec un GPU Adreno 506. Le tout boosté par 2.5 Go de mémoire vive.

En ce qui concerne le stockage, le flagship dispose d’une mémoire interne de 32 Go. On ne sait pas encore s’il sera équipé d’un port MicroSD afin d’augmenter la capacité de stockage. Pour l’autonomie, le Samsung Galaxy Stellar 2 est équipé d’une grande batterie de 3 500 mAh. En plus de cela, elle disposera de la charge rapide Quick Charge grâce à un port Micro-USB.

Le smartphone tournera sous le système d’exploitation Android 7.0 Nougat. Parlons maintenant de la partie photo, le smartphone ne brille pas particulièrement dans cette partie. Il dispose d’un capteur arrière de 5 mégapixels. En façade, on retrouve un capteur de 1.2 mégapixel. Ce ne sera donc pas le facteur primordial qui justifiera l’achat du téléphone. Enfin pour le prix, il faudra compter sur une somme de 100 environ.

Que pensez-vous de ce Samsung Galaxy Stellar 2 ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.