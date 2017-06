Samsung Galaxy S8 vs Sony Xperia XZ Premium : le comparatif

Le Samsung Galaxy S8 et le Sony Xperia XZ Premium sont sortis à un mois d’intervalle cette année (avril pour le premier, mai pour le second). Tournés vers le haut de gamme, ce sont deux phablettes 4G+ étanches fonctionnant sous Android.

Ces deux smartphones proposent des performances exceptionnelles grâce à des configurations de très grande qualité. Leur design est totalement différent. On part sur des courbes très généreuses du côté du Samsung Galaxy S8 et sur une forme plutôt rectangulaire avec le Sony Xperia XZ Premium. Lequel est le meilleur ? Nous allons le voir dans ce comparatif.

Comparatif Samsung Galaxy S8 vs Sony Xperia XZ Premium : les caractéristiques générales

Le Sony Xperia XZ Premium est plus grand que le Galaxy S8 (une longueur de 156 mm et une largeur de 77 mm contre 148.9 mm et 68.1 mm) mais aussi plus lourd (195 g contre 152 g). Il sera donc plus aisé de manier le Samsung Galaxy S8.

Comparatif Samsung Galaxy S8 vs Sony Xperia XZ Premium : l’écran

En plus d’être le plus léger, le Samsung Galaxy S8 a un écran plus grand que celui du Xperia XZ Premium avec une taille de 5.8 pouces contre 5.5 pouces. Mais c’est celui du second qui offre une meilleure qualité d’image. En effet, la dalle Super AMOLED et HDR du XZ Premium a une définition de 2160 x 3840 pixels (801 ppp) tandis que celle du S8 est de 1440 x 2960 pixels (568 ppp). D’ailleurs, le Sony Xperia XZ Premium est le premier au monde à proposer un écran 4K HDR.

Comparatif Samsung Galaxy S8 vs Sony Xperia XZ Premium : les performances

4 Go de RAM pour ces deux téléphones et deux processeurs qui ont du mal à se départager. Le Samsung Galaxy S8 embarque un processeur Exynos 8895 cadencé à 2.3 Ghz et le Sony Xperia XZ Premium est animé par un Qualcomm Snapdragon 835 tournant à une fréquence d’horloge de 2.45 GHz. Le SoC du Galaxy S8 est toutefois légèrement plus efficace. L’espace de stockage interne est de 64 Go sur ces deux mobiles 4G+. Il peut être étendu avec une carte microSD.

Comparatif Samsung Galaxy S8 vs Sony Xperia XZ Premium : la partie photo

Ici, le Xperia XZ Premium remporte facilement la manche. Il est équipé d’un APN dorsal de 19 millions de pixels et d’une caméra frontale de 13 millions de pixels. Du côté du Galaxy S8, on note la présence d’un capteur principal de 12 mégapixels et d’un capteur frontal de 8 mégapixels. Avec le Sony Xperia XZ Premium, vous aurez la possibilité d’enregistrer des vidéos à 960 images par seconde grâce au mode super ralenti.

Ces deux smartphones Android prennent en charge la 4G+ et le Wi-Fi ainsi que les technologies Bluetooth et NFC.

Le Galaxy S8 et le Xperia XZ Premium s’en sortent globalement très bien. Leur configuration technique est particulièrement solide et efficace dans tous les domaines. Néanmoins, la qualité d’image est plus spectaculaire du côté du mobile de Sony. Même constat concernant la partie photo.

Ce comparatif vous a aidé à faire un choix ? Dites-le nous dans les commentaires !