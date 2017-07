Samsung Galaxy S8 vs OnePlus 5 : le comparatif

Le Samsung Galaxy S8 et le OnePlus 5 ont été commercialisés cette année (avril pour le premier, juin pour le second). À sa sortie, le Galaxy S8 était proposé à 809 euros tandis que le OnePlus 5 (dans sa version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage) a été mis sur le marché à 499 euros.

Le duel du jour oppose deux téléphones haut de gamme aux prix bien différents mais qui peuvent rivaliser. Tous les deux tournent sous Android Nougat et prennent en charge la 4G+. Lequel est le meilleur ? Nous allons voir ça tout de suite dans ce nouveau comparatif.

Comparatif Samsung Galaxy S8 vs OnePlus 5 : les caractéristiques générales

Le Samsung Galaxy S8 est un peu plus léger que le OnePlus 5 puisqu’il pèse 152 g contre 153 g du côté du smartphone chinois. Ce dernier est plus fin avec 7.2 mm d’épaisseur tandis que le téléphone de la marque sud-coréene a une épaisseur de 8 mm. Le Galaxy S8 est certifié IP 68 donc il est étanche à la poussière et à l’eau. Pas de certification affichée pour son rival mais Pete Lau, CEO de OnePlus, a déclaré dans un entretien accordé à The Indian Express que « le OnePlus 5 a un certain degré de résistance à l’eau ».

Comparatif Samsung Galaxy S8 vs OnePlus 5 : l’écran

Le OnePlus 5 est plus grand et plus large mais il est équipé d’un écran de 5.5 pouces alors que le Samsung Galaxy S8 dispose d’une dalle de 5.8 pouces. La qualité d’image sera bien meilleure depuis cette dernière puisqu’elle a une définition de 1440 x 2960 pixels et une résolution de 568 ppp. En face, l’écran du OnePlus 5 propose de la Full HD (1080 x 1920 pixels) et une densité de pixels de 401 ppp.

Comparatif Samsung Galaxy S8 vs OnePlus 5 : les performances

Le OnePlus 5 remporte la partie avec une configuration technique de meilleure qualité. On note chez lui la présence d’un Qualcomm Snapdragon 835 cadencé à 2.45 GHz et 6 Go de RAM tandis que son voisin affiche un Exynos 8895 tournant à 2.3 GHz et épaulé par 4 Go de mémoire vive. Si les deux mobiles ont une mémoire interne de 64 Go, seul le S8 peut l’étendre avec une carte microSD.

Comparatif Samsung Galaxy S8 vs OnePlus 5 : la partie photo

Là encore, avantage au OnePlus 5 mais on s’en doutait puisque le Samsung Galaxy S8 a recyclé le capteur photo dorsal de 12 Mpx du Galaxy S7. Le smartphone du constructeur chinois est pourvu d’un double capteur photo (20 Mpx/16 Mpx). À l’avant, c’est un APN de 16 mégapixels contre 8 Mpx pour le Galaxy S8.

Comparatif Samsung Galaxy S8 vs OnePlus 5 : la connectivité

Les deux téléphones prennent en charge la 4G+ et le Wi-Fi. Ils embarquent aussi une puce NFC. Alors que le Samsung Galaxy S8 ne propose qu’un port microUSB 3.0, le OnePlus 5, lui, est pourvu d’un port USB Type-C. De plus, il dispose d’un emplacement pour une deuxième carte SIM. Pour finir, la batterie du OnePlus 5 a une capacité de 3300 mAh tandis que le S8 a une batterie de 3000 mAh.

En conclusion, le Samsung Galaxy S8 et le OnePlus 5 ont des caractéristiques exceptionnelles mais le flagship de 1+ affiche de meilleures performances et une qualité photographique à couper le souffle.

Ce comparatif vous a aidé à faire un choix ? Dites-le nous dans les commentaires !