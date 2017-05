Un Samsung Galaxy S8+ Premium va débarquer au Japon

Le Samsung Galaxy S8 et sa version plus grande, le S8+ ont réalisé un départ tonitruant. De par son côté borderless révolutionnaire qui a séduit les foules. Aujourd’hui, la firme sud-coréenne revient avec une nouveauté. Samsung a annoncé qu’un Samsung Galaxy S8+ Premium allait être bientôt lancé au Japon. Bonne nouvelle pour les amateurs de puissance.

Les Samsung Galaxy S8 et S8+ dont les spécifications ont abondement fuité sur le web avant leur sortie, ont été très bien accueilli par la critique. Permettant ainsi à Samsung de se remettre dans la course. Le plus grand modèle à eu droit à une édition premium : le S8+ Premium.

L’Edition premium du Galaxy S8+ sera également lancé au Japon

En effet, Samsung avait décidé de réaliser une édition premium du S8+. Sous le nom de Samsung Galaxy S8+ Premium. Ses caractéristiques ont été évidemment revues à la hausse. Le flagship dispose d’une mémoire vive de 6 Go, et sa capacité de stockage est passée à 128 Go. Ce qui est impressionnant, surtout quand on sait que les 2 modèles originaux embarquent un Snapdragon 835 ou Exynos 8895 de 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage interne.

Ce Galaxy S8+ a d’abord été lancé sur le marché coréen dans un premier temps, afin d’évaluer son potentiel commercial avant d’envisager une commercialisation plus large. Cela s’est avéré être un succès. En quelques semaines, les stocks de S8+ Premium ont été écoulés. C’est ainsi que la firme sud-coréenne a ensuite pris la décision de lancer l’édition premium sur d’autres marchés tels que le marché chinois.

Après un beau succès rencontré en Chine, le géant coréen vise un tout autre marché : le marché japonais. Le Galaxy S8+ Premium sera donc très bientôt lancé au Japon. Les caractéristiques et les coloris seront les mêmes : Coral Blue, Midnight Black, Orchid Grey. Au prix de 120 000 yens. Ce qui reste assez onéreux.

Que pensez-vous de ce Galaxy S8+ Premium ? Dites-le nous en commentaire.