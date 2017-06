Samsung Galaxy S8 : la firme sud-coréenne lance une édition Pirates des Caraïbes

Samsung, le constructeur sud-coréen a décidé de rendre homme à l’intrépide pirate Jack Sparrow. En lançant un Samsung Galaxy S8 version Pirates des Caraïbes. Après les succès des Galxy S8 et S8+, il est normal que ceux-ci aient droit à des versions dérivées.

En ce qui concerne les caractéristiques du téléphone, celle-ci reste les mêmes. Une mémoire vive de 4 Go et d’une capacité de stockage de 64 Go. Il paraît que cette édition spéciale Jack Sparrow serait même déjà commercialisée sur le site JD.com.

Un Samsung Galaxy S8 version Pirates des Caraïbes

En plus de cela, vous aurez la possibilité de vous procurer le coffret aux couleurs des Pirates des Caraïbes. Avec plusieurs accessoires. Un pendentif à sonnerie, une coque Smart Cover et un support pour le smartphone.

Les caractéristiques restantes sont inchangées. Le Samsung Galaxy S8 est doté d’un écran de 5.8 pouces (contre 5.1 pour le S7) tandis que le S8 Plus accueille une dalle de 6.2 pouces. Les Samsung Galaxy S8 et S8 Plus embarquent un Exynos 8895 (1.7 GHz + 2.5 GHz). Un APN dorsal de 12 Mpx (autofocus laser) avec une ouverture de f/1.7 et une caméra frontale de 8 Mpx. Le smartphone est pourvu d’une batterie de 3 000 mAh avec une charge sans fil plus rapide. La version Pirate des Caraïbes sera disponible en seulement quelques exemplaires. Elle est vendue au prix de 780 euros sur JD.com. Une bonne nouvelle pour les fans du film.

