Samsung Galaxy S8 : des problèmes au niveau des haut-parleurs et de la recharge rapide

Le Samsung Galaxy S8 accumule les soucis. Après son écran, ce sont les haut-parleurs et la recharge rapide qui connaissent plusieurs problèmes.

Le Galaxy S8 de la firme sud-coréenne a des soucis à se faire face à la concurrence et notamment face au OnePlus 5 puisque ses utilisateurs continuent de se plaindre. Il va être compliqué de faire oublier l’échec du Galaxy Note 7.

Des coupures de son pendant la lecture d’une vidéo

On commence par les haut-parleurs du Samsung Galaxy S8 qui font des caprices pendant la lecture d’une vidéo se trouvant sur des hébergeurs comme Youtube ou dans la mémoire du téléphone. Pour remédier à ce problème qui ne cible pas les casques/écouteurs filaires ou Bluetooth, l’utilisateur est tout simple obligé de redémarrer son téléphone. De nombreux mobinautes se plaignent de plus en plus sur les forums mais pour le moment, Samsung n’a pas commenté cette affaire. Nous ne connaissons toujours pas le pourquoi du comment mais cela pourrait provenir d’Android Nougat dans la mesure où les utilisateurs de certains Samsung Galaxy S7 et S7 Edge passés sur cette version du célèbre OS ont remarqué la même chose.

La recharge rapide ne fonctionne pas normalement si l’écran du Samsung Galaxy S8 est allumé

Encore un problème lié à la batterie pour Samsung. D’après certains utilisateurs européens (car oui, les autres zones du globe ne sont pas touchées), il est impossible de profiter pleinement de la fonction de charge rapide du Galaxy S8 si l’écran de celui-ci est allumé. Normalement, le téléphone est complètement rechargé en moins de 2h si l’écran est éteint mais dans le cas contraire, on frôle les 4h. L’explication probable serait que Samsung veille sur la température de ses Galaxy S8 pour éviter un problème similaire que celui du Galaxy Note 7.

