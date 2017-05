Samsung Galaxy S8 : Bixby sait plutôt bien rapper

Bixby n’est pas Cortana, et il n’est pas non plus Siri. Contrairement aux autres assistants virtuels, celui de Samsung est un excellent rappeur et possède un « talent » surprenant : le beatbox.

Le Galaxy S8 et le Galaxy S8 Plus apportent toute une panoplie de nouveautés. Parmi ces améliorations, il y a l’assistant vocal Bixby. Mais plus qu’une nouvelle application, Bixby se présente plutôt comme la surprise à laquelle pratiquement personne ne s’attendait. L’assistant virtuel coréen est très en avance par rapport à Google Now et autres, en particulier au niveau du rythme de prononciation des mots. Des utilisateurs, ou plutôt des testeurs de l’extrême ont eu l’idée de le pousser dans ses retranchements : ils voulaient tout simplement faire rapper l’assistant vocal. À leur grande surprise, l’assistant virtuel de Samsung est parfaitement capable d’enchaîner les mots à un rythme effréné. La vidéo de cette expérience inédite a connu un franc succès sur YouTube.

Bixby, une intelligence artificielle talentueuse

L’assistant virtuel est capable entre autres de remonter des informations contextuelles sur la base de l’historique des autres applications du smartphone. Mais ce ne sont pas vraiment les performances classiques d’un assistant vocal qui auront fait le buzz. Outre sa capacité à suivre un rythme frénétique dans l’articulation des mots, Bixby a aussi un talent pour le beatbox. C’est grâce à d’autres testeurs de l’extrême que l’on a découvert cet aspect. En fait, il suffit, à en croire les images sur YouTube, de demander à l’assistant vocal coréen de faire une démonstration de beatbox. Si les talents musicaux de ce que beaucoup considèrent comme une « intelligence artificielle » font sensation, Bixby ne sera pas disponible en Europe avant le second semestre de cette année. Il va falloir faire preuve de patience, d’autant que Samsung n’a pas précisé la date de déploiement de son assistant virtuel.

Alors vous aussi, êtes-vous impatient de pouvoir utiliser Bixby ?