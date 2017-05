Samsung Galaxy S8 Active : on sait à quoi ressemblera ce smartphone outdoor

Alors que le Galaxy S8 connaît actuellement un succès retentissant, la firme sud-coréenne se prépare à lancer une version pour les aventuriers : le Samsung Galaxy S8 Active. Une image de la face avant vient de fuiter.

Récemment, nous avons vu que l’écran du Samsung Galaxy S8 n’était pas si résistant que ça. Si vous voulez une version plus solide du nouveau flagship du géant sud-coréen, optez pour le Samsung Galaxy S8 Active. Bien entendu, il n’y a pas vraiment de changement visuel si ce n’est une coque renforcée et l’apparition de deux bordures.

Samsung Galaxy S8 Active : pas d’écran borderless

L’une des grandes innovations de Samsung sur sa nouvelle génération de Galaxy S ne sera pas présente sur la version Active du S8. En effet, la photo présente dans les documents de certification du Wireless Power Consortium nous montre un smartphone avec des fines bordures et un écran plat au lieu d’une dalle incurvée. Par conséquent, elle sera beaucoup plus solide.

Néanmoins, on reste sur un format 18:9, une taille de 5.8 pouces et de la QHD. La configuration technique serait aussi identique avec un Snapdragon 835 ou un Exynos 8895, une mémoire vive de 4 Go et une mémoire interne de 64 Go sans doute extensible avec une carte microSD. Même chose au niveau de la partie photo : un capteur dorsal de 12 Mpx et une caméra frontale de 8 Mpx. La batterie devrait logiquement dépasser les 3000 mAh pour atteindre les 3500 voire les 4000 mAh. Évidemment, le Samsung Galaxy S8 Active est aussi certifié IP68. Pour ne pas rompre avec la tradition, ce téléphone outdoor serait présenté en juin mais nous ne connaissons pas encore son prix. Samsung nous donnera sûrement plus d’informations dans les jours qui viennent.

Que pensez-vous du Samsung Galaxy S8 Active ? Réagissez dans les commentaires !