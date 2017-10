Samsung Galaxy Note 9 : le smartphone a déjà droit à un superbe concept

Si le Samsung Galaxy 8 est sorti seulement récemment, l’engouement autour du smartphone inspire la toile. Techconfigurations nous propose un concept sublime !

Parmi les sorties les plus récentes, on compte le Samsung Galaxy Note 8. Le smartphone présente déjà un design superbe et une fiche technique très intéressante, il partage même la première place du podium avec l’iPhone 8 Plus en ce qui concerne la qualité du double capteur photo. Le smartphone embarque un double capteur photo de 12 mégapixels, un processeur Exynos 8895, boosté par 6 Go de mémoire vive. Bref, si le Galaxy Note 8 présente des caractéristiques excellentes, le concept du Galaxy Note 9 est encore meilleur.

Samsung Galaxy Note 9 : le smartphone qui donne envie

Si vous êtes un fan de la marque Samsung, ce nouveau concept risque de vous séduire ! C’est Techconfigurations qui nous présente une vidéo de présentation du Samsung Galaxy Note 9, dans la vidéo, le smartphone est muni d’un écran AMOLED de 6.5 pouces avec un ratio taille/écran de 95%. Niveau photo, le doubleur capteur principal propose 12 + 12 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels. Niveau processeur, ce dernier est boosté par 4 Go ou 6 Go de mémoire vive, selon le modèle. La firme ajoute également une résistance à l’eau et un système de reconnaissance faciale 3D. Tous ces éléments font de lui un flagship incontournable, dommage qu’il n’existe pas. Le smartphone présente un design remarque avec des courbes généreuses, un écran qui prend toute la place sur le smartphone, ce qui rendra certainement l’expérience utilisateur impressionnante.

En tout cas, il faudra attendre un bon moment avant que le smartphone ne se dévoile réellement, ou du moins attendre les nombreuses fuites que l’on pourra certainement voir sur la toile.

Que pensez-vous de ce concept du Note 9 ? Dites-le-nous en commentaire !