Samsung Galaxy Note 8 : une présentation prévue pour le 26 août ?

Le Samsung Galaxy Note 8 pourrait être dévoilé avant l’IFA 2017 de Berlin. Certaines rumeurs parlent d’une présentation le 26 août à New York.

On attend beaucoup du Samsung Galaxy Note 8. Celui qui doit faire oublier l’échec cuisant de son prédécesseur pourrait se montrer dès la fin du mois d’août. Ce ne sera pas une nouveauté pour la firme coréenne qui n’a pas envie d’attendre l’IFA et souhaite devancer toutes les prochaines sorties haut de gamme dont celles d’Apple.

Samsung Galaxy Note 8 : New York avant Berlin ?

De plus en plus de rumeurs évoquent la date du 26 août pour une présentation de la nouvelle phablette de Samsung. On retrouve cette info sur le site sud-coréen News Naver par exemple. Si c’est vraiment le cas, nous ne serons pas surpris puisque la marque a l’habitude de dévoiler quelques produits en août afin de contrecarrer les plans de la firme à la pomme (entre autres). On se souvient du Samsung Galaxy Note 7 qui avait été présenté le 19 août 2016. Le souci est que le constructeur était allé trop vite, zappant ainsi quelques tests. On espère que ce ne sera pas le cas cette fois car Samsung n’a plus le droit à l’erreur.

Au niveau des caractéristiques de ce flagship, on se rapprocherait du Galaxy S8+. Le Note 8 devrait être équipé d’une dalle Infinity de 6.3 pouces, d’un processeur Snapdragon 835 (ou 836) et de 6 Go de mémoire vive. On parle aussi d’une seconde version disposant de 8 Go de RAM. La première aurait un espace de stockage interne de 64 Go tandis que la seconde serait dotée de 128 Go de ROM. D’après les dernières rumeurs, le capteur d’empreintes digitales ne trouverait pas sa place sous l’écran mais à l’arrière.

Dans tous les cas, le Samsung Galaxy Note 8 devrait être présent à l’IFA. Reste à savoir s’il fera vraiment une apparition à New York avant. En attendant, il y a des nouvelles rumeurs sur le design de ce téléphone.

