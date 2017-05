Samsung Galaxy Note 8 : un brevet met en lumière un écran sur les deux faces

Le célèbre chaebol pourrait continuer d’innover au niveau de l’écran de ses smartphones puisque le Samsung Galaxy Note 8 apparaît avec un écran sur ses deux faces dans un brevet.

Après l’écran Infinity Display du Samsung Galaxy S8 et en attendant le mystérieux smartphone pliable nommé pour l’instant Samsung Galaxy X, il se peut que le futur Galaxy Note intègre un écran sur ses deux faces et plus précisément une dalle qui ferait « le tour » de ce téléphone.

Un écran tout autour du Samsung Galaxy Note 8 ?

C’est PatentlyMobile qui a publié ce brevet. On y voit un écran qui ne s’arrête pas à la bordure puisqu’il couvre carrément la face arrière. Il serait divisé en trois parties (face avant, face arrière et bordures). Ces zones auraient des fonctionnalités différentes. Par exemple, vous pourrez lancer des applications comme Facebook ou Youtube en touchant une partie de la bordure ou bien accéder à la partie photo depuis la face arrière. Tout cela donne clairement envie et cela permettrait à Samsung de proposer un smartphone vraiment révolutionnaire en dépassant le simple écran sans bordures.

Il faut toutefois mentionner que ce projet ne pourrait jamais voir le jour. Si la production de masse est lancée, ce ne sera certainement pas pour tout de suite mais sans doute avant le smartphone pliable qui ne devrait pas voir le jour avant 2019. D’après Kim Tae-woong, ingénieur en chef de Samsung Displays, « les écrans borderless se vendent bien pour le moment, ça nous laisse le temps de produire un écran pliable ».

Allez-vous être séduit par le Samsung Galaxy Note 8 s’il adopte ce type d’écrans ? Dites-le nous dans les commentaires !