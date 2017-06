Samsung Galaxy Note 8 : le prochain flagship du constructeur serait en cours de test

Après le succès des Samsung Galaxy S8 et S8+, le constructeur se prépareraitdéjà à la suite. Selon les nouvelles rumeurs, Samsung aurait déjà commencé à tester son prochain porte-étendard. Il s’agit bien évidemment du Galaxy Note 8. Celui-ci devrait s’inscrire dans la lignée des S8 et S8+.

Les rumeurs au sujet du Galaxy Note 8 commencent à se développer sur Internet. Selon, une personne qui travaille en collaboration avec le Galaxy Club, le Galaxy Note 8 serait en train d’être testé actuellement. Le flagship devrait en principe être lancé au cours du mois de septembre prochain.

Galaxy Note 8 : un écran bordeless dans la lignée des S8 et S8+

Après le fiasco du son prédécesseur, à savoir le défunt Samsung Galaxy Note 7, le constructeur est dans l’obligation de redorer son blason. Le Galaxy Note 8 devrait arborer un écran bordeless similaire à ceux des récents S8 et S8+. Il s’agirait d’un écran Super AMOLED légèrement plus grand que celui du S8+, soit 6.3 ou 6.4 pouces. D’une définition de 2560 x 1440 pixels. Ainsi que le même ratio 18.5 : 9. Avec un processeur Exynos 8895 boosté par une mémoire vive de 6 Go de mémoire vive. La capacité de stockage de l’appareil devrait être de 64 Go.

Côté photographie, le Note 8 serait lui aussi doté d’une configuration à double capteur photo comme celui de l’iPhone 7 Plus et probablement du prochain 7s Plus. Le flagship tournerait sous l’OS Android 7.1.1 Nougat. Pour l’instant, il ne s’agit encore que de spéculations, ces informations sont donc à prendre avec des pincettes.

Que pensez-vous de ce Galaxy Note 8 ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.