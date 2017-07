Samsung Galaxy Note 8 : le nouvel écran Infinity du flagship se dévoile en photo

Le Samsung Galaxy Note 8 est au centre de toutes les rumeurs. Le futur porte-étendard du fabricant sud-coréen se dévoie encore plus grâce à une photo de la façade avant de l’écran Infinity Display dont le téléphone sera équipé. On constate que les bordures sont devenues encore plus fines que sur le Galaxy S8.

Samsung ne va pas se reposer sur ses lauriers. Après la sortie des Galaxy S8 et S8+ qui ont été très bien accueillis par les consommateurs, le constructeur sud-coréen avait annoncé la sortie du Galaxy Note 8. Digne successeur du défunt Note 7, qui s’est d’ailleurs vu réadapté en version allégée ( Note 7 FE : Fan Edition). Afin de faire de l’ombre à Apple qui présentera bientôt son iPhone 8 Edition, Samsung va donc enchaîner les sorties cette année.

Samsung Galaxy Note 8 : un nouvel écran Infinity Display encore plus fin

La tendance aux smartphones borderless devient de plus en plus commode. Avec ses Galaxy S8 et S8+, le fabricant sud-coréen a réussi à surprendre les consommateurs en proposant une expérience nouvelle. Son écran Infinity, comme il l’appelle a séduit les foules. Pour son prochain Note 8, il a décidé d’aller encore plus loin cette fois. Le Samsung Galaxy Note 8 serait doté d’un nouvel écran Infinity Display avec des bordures encore plus fines que celles du Galaxy S8. Sur la photo qui a fuité, on peut distinguer très clairement le verre de protection de l’écran du Note 8.

L’information nous provient du site Android Headlines qui s’est empressé de la partager. Les dimensions de la pièce font 162,4 x 74,5 x 8,4 mm, elles sont donc légèrement supérieures à celles du S8+ (159.5 x 73.4 x 8.1 mm). Sans compter que la finesse des bordures du smartphone sera encore plu accrue, de quoi mettre un petit coup de vieux au Galaxy S8 et S8+

En ce concerne les caractéristiques, le Note 8 devrait embarquer un écran 4K de 6,4 pouces. Il devrait être équipé d’un processeur Snapdragon 835 ou d’un Exynos 8895. On parle également d’une capacité de stockage allant jusqu’à 256 Go. Le flagship devrait être aussi boosté par 6 Go de mémoire vive contrairement aux 4 Go des Galaxy S8 et S8+.

Que pensez-vous de ce Galaxy Note 8 ? Dites-le nous en commentaire.