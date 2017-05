Samsung Galaxy Feel : le futur smartphone milieu de gamme de la firme sud-coréenne

Le Samsung Galaxy Feel est un téléphone qui se distingue facilement du Galaxy S8 dans la mesure où il adopte un format beaucoup plus compact et se positionne sur le milieu de gamme.

La marque sud-coréenne vient de nous donner plus d’informations sur son prochain flagship. Les consommateurs peu exigeants seront convaincus par le Samsung Galaxy Feel.

Samsung Galaxy Feel : un design séduisant et une fiche technique assez intéressante

Visuellement, le Samsung Galaxy Feel est plutôt séduisant et présente des finitions soignées. Son look épuré convaincra bon nombre de mobinautes. Le Galaxy Feel convaincra tous les aventuriers puisqu’il résiste à l’eau et à la poussière. Ce smartphone tournant sous Android Nougat dispose d’un écran Super AMOLED HD de 4.7 pouces. Le couple processeur/RAM est composé d’un SoC Octo Core cadencé à 1.6 GHz et d’une mémoire vive de 3 Go. L’espace de stockage interne est de 32 Go. Les plus gourmands pourront étendre la ROM avec une carte microSD. Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas une configuration exceptionnelle mais elle fera le boulot si vous comptez regarder des vidéos et des photos, naviguer sur le web ou encore lancer des applications peu gourmandes.

L’APN principal a une résolution de 16 mégapixels tandis que la caméra frontale compte 5 millions de pixels. Bien entendu, ce téléphone prend en charge la 4G et le Wi-Fi 802.11 ac. Vous pourrez également connecter un casque audio sans fil en passant par le Bluetooth 4.2. Nous ne connaissons pas l’autonomie du Samsung Galaxy Feel mais sa batterie a une capacité de 3000 mAh.

Ce téléphone devrait débarquer à partir de la mi-juin au Japon chez NTT DoCoMo. Pour le moment, nous ne connaissons pas son prix. Si celui-ci ne dépasse pas les 250 euros, on espère qu’il arrivera aussi sur notre territoire !

Que pensez-vous du Samsung Galaxy Feel ? Dites-le nous dans les commentaires !