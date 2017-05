Le Samsung Galaxy C pourrait obtenir une double caméra avant le Galaxy Note 8

D’après les dernières nouvelles, Samsung pourrait concevoir un autre smartphone muni d’un double capteur photo. Un nouveau modèle de Samsung Galaxy C. Tandis que les rumeurs sur le Samsung Galaxy Note 8 et son double capteur photo semblent se confirmer au fil des jours. Le mystérieux Galaxy C pourrait se doter de cette technologie avant la nouvelle phablette haut de gamme de Samsung.

En effet, un leakeur chinois a obtenu grâce à ses sources des informations pour le moins mystérieuses. La firme sud-coréenne aurait l’intention d’équiper son prochain Galaxy C d’un module photo composé de deux optiques et de deux capteurs photos. Les fameux capteurs seraient disposés verticalement sur le flagship.

Un Samsung Galaxy C avec un double capteur photo ?

Le Galaxy C devrait avoir les mêmes antennes que les modèles précédents, c’est-à-dire des antennes divisées en trois bandes de plastique fines. Il pourrait bien être le premier de la famille Samsung à être d’un double capteur photo, doublant ainsi le Galaxy Note 8.

Quoi qu’il en soit, la rumeur indique au moins que le processeur du flagship serait un Snapdragon 660. Qualcomm doit encore rendre cette puce officielle, mais ce sera une version moyenne de la 835 (avec les mêmes noyaux, mais un GPU plus faible).

De l’autre côté, le prochain Galaxy Note 8 devrait avoir également un double capteur photo. Ce module se composera d’un capteur de 12 millions de pixels et d’un capteur de 13 millions de pixels respectivement couronnés d’un grand-angle et d’un téléobjectif. En outre, en ce qui concerne le design, le Galaxy C aura un corps en métal. Ce sont toutes les informations disponibles pour le moment. Nous en saurons plus dans les semaines à venir.

