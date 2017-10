Samsung Galaxy A7 2018 : de nouvelles caractéristiques ont fuité

C’est Geekbench qui nous dévoile une fiche technique du Samsung Galaxy A7 2018, un smartphone qui en aura dans le ventre !

Alors que le smartphone ne devrait être dévoilé qu’en janvier 2018, Geekbench nous propose une fiche technique de l’appareil, qui commence à se dévoiler doucement. Le site révèle souvent ce genre d’information sur la sortie des prochains smartphones, et la plupart du temps, Geekbench voit juste dans ses prévisions !

Le Samsung Galaxy A7 monte en gamme

D’après les informations que nous avons pu récolter sur le site, le smartphone devrait être équipé d’un processeur octa-core Exynos 7885, qui est connu sur la toile sous le nom de code SM-A730F, accompagné d’une mémoire vive de 6 Go pour booster tout ça. De plus, le smartphone tournera sous Android 7.1.1 Nougat, ce qui garantit une belle puissance de la part de l’appareil.

Si le Samsung Galaxy A7 2018 monte en gamme, ce sera certainement au détriment de son prix de commercialisation. La gamme des Galaxy A se situe vers le milieu, toujours avec des prix abordables, mais le meilleur de ce qui se fait en ce moment en matière de composants. Cette fois-ci, Samsung monte encore en gamme et propose un smartphone plus puissant, ce qui devrait également impacter le prix de ce dernier. Une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, les produits de la firme coréenne sont de plus en plus coûteux, tels que le Galaxy Note 8 et le S8. Finalement, peut-être que l’objectif de la firme est de pouvoir enfin commercialiser sa gamme C dans notre pays, une classification milieu de gamme qui viendra remplacer les A. Il faut savoir que les français sont très friands de cette dernière, il serait donc dommage de ne plus proposer de smartphone bon prix.

