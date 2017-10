Samsung Galaxy A5/A7 2018 : un leak nous présente les smartphones en vidéo !

Le prochain smartphone milieu de gamme de la firme coréenne se dévoile dans une vidéo leak de OnLeaks, on peut voir le Samsung Galaxy A5 2018 sous tous ses profils !

Pour le moment, seul le Galaxy A3 de la gamme des A est disponible, la firme a pour habitude de dévoiler ses trois smartphones de la gamme chaque année. Les versions 2018 sont donc toujours en cours de conception mais le marchand pourrait très bientôt nous proposer le Samsung Galaxy A5 2018. C’est dans une vidéo du site OnLeaks que l’on peut apercevoir l’appareil en 360° ! Cette collaboration avec MySmartPrice nous permet de nous faire une bonne idée du look du A5 mais également de celui du A7.

CES 2018 : les Samsung Galaxy A5 et A7 se dévoilent

Malgré ce beau rendu vidéo, les smartphones ne seront pas présentés avant le CES 2018 à Las Vegas, un événement très attendu qui nous permettra de découvrir plusieurs smartphones. En attendant, nous avons encore quelques informations à vous livrer sur les appareils. D’après les leaks, ils devraient être dotés d’un écran Infinity Display Full HD+, le même que celui des Galaxy S8 et Note 8. Sous le capot, on devrait trouver un processeur Exynos 7885 ou encore un Qualcomm Snapdragon 660, qui serait accompagné d’une mémoire vive de 4 Go. Niveau stockage, une mémoire interne de 32 Go sera disponible, toujours extensible via carte SD !

Ce qui reste le plus intéressant sur les appareils, est qu’ils devraient être munis d’un double capteur photo avant ainsi qu’une double caméra arrière, ce qui garanti une excellente qualité de photo, peu importe le sens. Malheureusement pour les utilisateurs, le nouvel écran et le double capteur photo pourraient très bien faire augmenter le prix des appareils, une hausse, qui on l’espère ne sera pas trop conséquente car les smartphones sont tout de même sensés être en milieu de gamme.

Que pensez-vous du rendue vidéo des smartphones ? Donnez-nous votre avis en commentaire !