Samsung Galaxy A5 2018 : vers un LG like ? Un rendu compile toutes les rumeurs

C’est devenu une tradition, la firme sud-coréenne renouvelle chaque année sa gamme Galaxy A. On aura donc le droit à un Samsung Galaxy A5 2018 et il pourrait ressembler à un LG G6, Q6 ou encore V30 si ces visuels visent juste.

Le célèbre constructeur n’a pas vraiment joué la carte de la modernité avec les Galaxy A5 et A7 2017 mais cela pourrait changer avec la nouvelle génération. On devrait avoir affaire à des smartphones quasiment borderless équipés d’un écran Infinity Display et de Bixby. SamMobile a partagé les rendus publiés par un fan sud-coréen sur le site Clien.

Samsung Galaxy A5 2018 : quasiment borderless mais un seul capteur photo à l’arrière

La face avant fait clairement penser à celle d’un LG G6 ou encore d’un LG Q6 puisque sur ce rendu, le Samsung Galaxy A5 2018 n’est pas totalement borderless. Il embarquerait une dalle Infinity Display au ratio 18,5:9. Au-dessus, la caméra frontale prendrait place et dans la partie inférieure du mobile, un port USB-C serait présent. La position des boutons physiques sur les côtés ne bouge pas par rapport aux Samsung Galaxy S8, S8+ et Note 8. Bixby devrait être disponible sur les Galaxy A5 et A7 2018.

Le capteur d’empreintes digitales quitte l’avant du téléphone pour atterrir sur la face arrière, juste en dessous de l’APN. D’ailleurs, il n’y a pas de double capteur dorsal sur ce modèle mais un unique capteur comme sur la précédente génération. Le Samsung Galaxy A7 2018 profiterait d’un double module photo. Sur des visuels publiés sur Twitter, le capteur d’empreintes et l’appareil photo se retrouvent aussi à cette place.

The case of GALAXY A5 2018.(1/2) pic.twitter.com/4SMO7lttaT — 萌萌的电教 (@MMDDJ_) September 25, 2017

On s’attend à un SoC Exynos 7885 soutenu par 4 Go de RAM et à 32 Go de stockage.

Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires !