Samsung Galaxy A5 2018 : son design dévoilé ?

De nouveaux concepts de housse ont récemment été dévoilés sur internet. Le design du Samsung Galaxy A5 2018 semble se confirmer de jour en jour.

Samsung, le constructeur de mobiles coréen, s’apprête encore à dévoiler les nouvelles versions de ses anciens smartphones. Après le Galaxy J5 2017 ou encore le A3 2017, voici que le Samsung Galaxy A5 dans sa version 2018 fait parler de lui.

Samsung Galaxy A5 2018 : des coques qui confirment son aspect

Le site communautaire chinois Weibo a récemment dévoilé plusieurs coques du smartphone qui pourrait confirmer son design. On voit notamment l’espace au dos réservé au capteur d’empreintes digitales et à l’appareil photo arrière.

Selon un benchmark sur le site internet Geekbench, le Galaxy A5 2018 pourrait être équipé d’un processeur Exynos 7885 avec 4 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. On parle également d’un écran Infinity Display ainsi que d’un capteur d’empreinte digitale à l’arrière. Il embarquerait aussi Bixby qui sera intégré grâce au bouton latéral droit. Tout comme le Samsung Galaxy S8 et le Galaxy Note 8, Bixby est l’assistant intelligent vocal du constructeur Samsung. Rappelons que cet assistant n’est pas encore disponible en France. Peut-être le sera-t-il avec cette version 2018.

Concernant son design, il se rapprocherait plus du Galaxy S8. Pour le système d’exploitation, il semblerait que le Galaxy A5 2018 tourne sous Android 7.1.1 Nougat.

La dernière version de ce smartphone Samsung est sortie en janvier 2017. On s’attend donc à une sortie de la prochaine version pour le début de l’année 2018.

Que pensez-vous du Samsung Galaxy A5 2018 ? Comptez-vous l’acheter ? Dites-nous tout dans les commentaires !