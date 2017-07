Samsung Galaxy A 2018 : les prochains téléphones de cette gamme seraient dotés d’un double capteur photo

Le Galaxy Note 8 devrait être le premier smartphone de la firme sud-coréenne à proposer un double capteur photo mais les futurs Samsung Galaxy A pourraient aussi être dotés de ce dispositif.

La plupart des nouveaux flagships disposent d’un double capteur photo mais cela n’a pas empêché Samsung de ressortir le même APN que le Galaxy S7 sur son Galaxy S8. Cela devrait changer avec le Galaxy Note 8. Le géant de la téléphonie mobile ne s’arrêterait pas là puisque toute la gamme Galaxy A 2018 pourrait aussi avoir le droit à un double capteur.

Samsung Galaxy A 2018: double capteur photo pour toute la nouvelle gamme !

Un tel équipement ne veut pas dire que la qualité photographique sera exceptionnelle mais bon, c’est déjà une belle avancée du côté de Samsung. Enfin, le constructeur rattrape plutôt son retard. La gamme Galaxy A 2018 embarquerait aussi Bixby.

Des rumeurs avaient déjà émergé sur la présence d’un double capteur chez le Samsung Galaxy C10 mais cette fois, cela concerne toute la prochaine gamme Galaxy A. On se souvient que Samsung avait placé un port USB Type-C sur son Galaxy Note 7 avant de le mettre sur les Galaxy A 2017. Reste à voir quel type de double capteur photo sera adopté : RGB/monochrome ? Lentille grand angle/mode téléobjectif ? Suspens.

D’après les dernières rumeurs, le Samsung Galaxy C10 serait équipé d’un écran de 6 pouces Full HD, d’un processeur Snapdragon 660 épaulé par 6 Go de RAM, de 64/128 Go de stockage et d’une batterie de 4000 mAh. Il devrait tourner sous Android 7.0 Nougat.

Êtes-vous pour ou contre la présence d’un double capteur photo sur la gamme Galaxy A 2018 ? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis nous intéresse !