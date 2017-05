Samsung élabore une nouvelle option pour les casques VR

Samsung essaye de rendre la navigation à l’intérieur de son casque VR, beaucoup plus fluide. Pour cela le constructeur asiatique a imaginé un casque VR qui réagirait au simple mouvement du visage. Cette technologie appelée FaceSense est censée améliorer le déplacement dans l’interface du casque VR. On vous l’explique.

Le salon organisé par le Creative Lab à Los Angeles, a donné lieu à un test proposé par Samsung sur la réalité virtuelle. Ce test donnait l’occasion de prendre la température sur une nouvelle option du casque VR. Une option qui consiste à manier son casque uniquement avec les mouvements du visage. En d’autres termes l’interface du casque VR réagirait aux signaux biométriques que produit notre visage. Lorsqu’on bouge un œil ou qu’on change d’expression faciale, par exemple, cela fera bouger l’interface. Cette nouvelle option nommée FaceSense donnera encore plus de réalité et de submersion. On aura également la possibilité de contrôler le casque VR par la parole. En effet, il réagira à des formules présentes dans sa base de données. En développant cette fonctionnalité, Samsung cherche à ce que l’utilisateur ait des mouvements davantage régis par la pensée.

La réalité virtuelle est en perpétuelle amélioration

Cette option n’est pas encore totalement développée. Les visiteurs du salon à Los Angeles ont pu tester une ébauche de cette amélioration. La réalité virtuelle n’a de cesse de progresser. Nous pourrons bientôt contrôler le casque VR sans le toucher. Cette option révolutionnaire, donne encore plus de crédit à cette invention car chaque nouveauté nous rapproche d’une immersion totale, ce qui est phénoménal. La réalité virtuelle prend de plus en plus d’ampleur.

Que pensez-vous de cette news ? N’hésitez pas à laisser un commentaire !