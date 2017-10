La Russie impliquée dans le piratage des smartphones des soldats de l’OTAN

D’après le Wall Street Journal, les smartphones de plusieurs milliers de soldats de l’OTAN ont été piratés par la Russie. Et il est clair à cet effet que l’objectif du Kremlin est d’obtenir des informations sur les plans de l’alliance.

Apparemment, la relation entre la Russie et les Occidentaux est de plus en plus tendue. À en croire le Wall Street Journal, plus de 4000 soldats de l’OTAN ont vu leurs smartphones hackés par les Russes. En effet, depuis le mois de juin dernier, de nombreux soldats de l’alliance sont postés en Pologne et dans de nombreux pays d’Europe de l’Est dans le but de convaincre le Kremlin de retirer ses troupes de la région. Pour arriver à compromettre les mobiles de ces hommes de guerre, la Russie a notamment utilisé des antennes portables et des drones de surveillance.

Les smartphones des soldats de l’OTAN hackés par la Russie pour surveiller les plans de l’alliance

Comme mentionné précédemment, le but de la Russie dans cet acte de piratage de masse est d’extraire des informations pertinentes à propos des plans menés par l’OTAN. Un lieutenant colonel américain a même avoué avoir déniché des preuves qu’un individu avec une adresse IP basé en Russie avait tenté d’accéder à son smartphone pour le géolocaliser. Face à cette recrudescence des actes de piratages de la part de la Russie, des mesures ont été prises. Désormais, les soldats américains surfent sur internet via des points d’accès WiFi sécurisés. Les recrues estoniennes, de leur côté, ne sont plus autorisées à utiliser leurs téléphones pendant les opérations militaires. Il convient de noter que le gouvernement américain a également décidé de se passer des logiciels antivirus de l’éditeur russe Kapersky.

Que pensez-vous de ce geste de la Russie vis-à-vis des soldats de l’OTAN ?