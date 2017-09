Rue du Commerce, quelle tablette tactile prendre ?

Rue du Commerce est l’une de ces marketplaces qui proposent une grande variété de tablettes. Aujourd’hui, par le biais de ce comparatif, nous vous guidons dans le choix de votre tablette sur la célèbre plateforme e-commerce.

Lenovo Yoga Tab 3 10 pouces Noir

La Lenovo Yoga Tab 3 10 pouces Noir est une tablette pratique et fiable. Bénéficiant d’un design optimisé pour un usage en mobilité, elle vous fera vivre une nouvelle expérience utilisateur. Son processeur Qualcomm Snapdragon 212 APQ8009 quad-core cadencé à 1,3 GHz est ce qu’il y a de mieux pour assurer une performance incroyable en toute condition. D’ailleurs, la capacité de la RAM de 1 Go est suffisante pour faire tourner de manière fluide la grande majorité des applications Android actuelles. Cette tablette Lenovo est équipée d’un appareil photo de 8 mégapixels pour vous donner la possibilité de figer chaque instant. Pour l’affichage elle propose un écran de 10,1 pouces en définition HD.

Acer Iconia One 7 B1-770 16Go Noir

La tablette Acer Iconia One 7 B1-770 16Go Noir est ce qu’il vous faut pour vous divertir et produire en toute sérénité. Cette tablette Android en vente chez Rue du Commerce possède un rapport qualité-prix intéressant. Côté composants, elle embarque une dalle LED de 7 pouces d’une résolution de 1024 x 600 pixels. Son processeur Mediatek MT8127 possède quatre cœurs cadencés à 1,3 GHz et est épaulé par 1 Go de RAM. Pour ce qui est de sa capacité de stockage interne, elle est de 16 Go. L’Acer Iconia One 7 B1-770 16Go Noir possède une autonomie de 5,5 heures en utilisation. La puissance de sa batterie Li-Po est de 2780 mAh. Pour la photo, il est question d’un APN de 2 mégapixels.

Apple iPad 9.7 pouces 128Go Argent

L’Apple iPad 9.7 pouces 128Go Argent est un must. Cette tablette iOS vous permet de tout faire en mobilité grâce à sa puissance comparable à celui d’un ordinateur conventionnel. Dotée de 128 Go de mémoire ROM, elle convient aux utilisateurs qui ont de nombreux fichiers à sauvegarder. L’iPad 9,7 pouces 128 Go Argent fonctionne de manière fluide avec son processeur Apple A9. Le volet graphique est servi par un écran Retina de 9,7 pouces d’une définition de 2048 x 1536 pixels. Pour l’alimentation, il est question d’une batterie Li-Po de 32,4 Wh. L’Apple iPad 9.7 pouces 128Go Argent possède un appareil photo dorsal de 8 mégapixels ainsi qu’une webcam de 1,2 mégapixel.

Asus ZenPad 10 Z300M-6B071A Blanc

L’Asus ZenPad 10 Z300M-6B071A Blanc est une tablette de 10,1 pouces performante. Propulsée par un SoC Mediatek 8163 quad-core dont la fréquence d’horloge est de 1,3 GHz, elle possède 2 Go de RAM. Son écran LED de 10,1 pouces en définition HD vous fera profiter d’un rendu visuel fidèle à la réalité. Cette tablette Android en vente chez Rue du Commerce possède un espace de stockage interne de 128 Go. Pour l’alimentation, elle propose une batterie Li-Po de 4680 mAh. À noter que l’autonomie en lecture vidéo est de 8 heures. Les amateurs de photo peuvent réaliser de magnifiques clichés avec l’APN dorsal de 5 MP ainsi que la webcam de 2 MP.

Samsung Galaxy Tab S3 Silver

La tablette Samsung Galaxy Tab S3 Silver est un appareil unique en son genre. Elle est animée par Android et embarque un processeur octa-core épaulé par 3 Go. Autant dire qu’il s’agit d’une ardoise bien montée. Pour l’affichage, elle comporte une dalle Super AMOLED de 9,7 pouces d’une résolution de 1536×2048 pixels. Sa mémoire de stockage interne de 32 Go peut être étendue avec une carte micro SD d’une capacité jusqu’à 256 Go. La Samsung Galaxy Tab S3 Silver renferme une batterie de 6000 mAh procurant une bonne autonomie. À tout cela s’ajoutent un appareil photo dorsal de 13 MP et une webcam de 5 MP.

Dites-nous en commentaire la tablette que vous préférez le plus parmi ces modèles en vente chez Rue du Commerce.