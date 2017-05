Le rendu du Samsung Galaxy C10 à double capteur photo se dévoile en images

Samsung n’est pas étranger aux smartphones milieu de gamme. En effet, la firme a l’habitude de rafraîchir sa gamme de smartphones milieu de gamme. En fait, il existe plusieurs séries Galaxy qui appartiennent à cette catégorie et sont principalement destinées aux marchés en développement. Le prochain à venir est le Samsung Galaxy C10 et son double capteur photo. Celui-ci a d’ailleurs dévoilé son rendu en image.

Habituellement, les appareils en milieu de gamme de Samsung sont assez simples et présentent peu ou pas d’aspects intéressants. Cependant, le Samsung Galaxy C10 à venir se serait distingué des autres flagships de Samsung. En étant le premier téléphone du fabricant sud-coréen à proposer une configuration de double capteur photo à l’arrière.

Samsung Galaxy C10 : rendu en images

Il y a deux semaines, des premières rumeurs sur un supposé Galaxy C10 Rose Gold ont commencé à circuler. Aujourd’hui, nous avons un nouveau regard sur l’appareil, sous la forme d’un rendu généré par ordinateur du Samsung Galaxy C10, grâce à la prolifique « Tech Leaks SupaStar » @OnLeaks. Dont la réputation de leak n’est plus à faire. Si la fuite est authentique, le rendu est basé sur des fichiers d’usine.

L’appareil représenté ci-dessous semble être très similaire à la version que nous avons découverte plus tôt ce mois-ci. Et il vient avec la même conception globale du croquis qui avait laissé entendre la possibilité d’un double capteur photo sur le flagship. Une inspection plus approfondie du rendu révèle également un bouton Bixby dédié, comme le suggèrent également les rumeurs précédentes.

Une fonctionnalité qui manquait dans la première esquisse, mais présente dans ce rendu, est le flash double LED à côté des lentilles de la caméra. À part cela, l’appareil semble être équipé d’un port USB Type-C et d’une prise 3,5 mm en bas. Bien sûr, comme c’est le cas avec des fuites non confirmées, prenez ceci avec des pincettes.

Que pensez-vous de ce Galaxy C10 ? Dites-le nous en commentaire.