Réglez vos achats avec la clé NFC de votre DS3 Connected Chic !

Les Britanniques qui achètent une DS3 Connected Chic auront droit à une clé révolutionnaire. En effet, celle-ci permet d’effectuer un paiement sans contact grâce au protocole NFC.

Alors que les smartphones et les montres connectées permettent aujourd’hui de payer ses factures, les fabricants semblent vouloir pousser la limite de la technologie. En effet, une nouvelle clé NFC vient d’apparaître sur le marché britannique de l’automobile. Conçu pour le moment pour la DS3 Connected Chic, cet objet connecté ne permet pas seulement de démarrer une voiture. La puce NFC qu’elle embarque sert au paiement sans contact. Même si on ne se sert plus de sa carte bancaire traditionnelle ou de son téléphone portable, aujourd’hui, il est donc possible de régler les factures avec cette clé innovante, dans la limite de 20 euros par transaction comme sur les autres supports NFC.

DS3 Connected Chic, une clé NFC pour compléter les modes de vie des automobilistes

Il est vrai que cette clé conçue pour les utilisateurs britanniques de la DS3 Connected Chic leur rendra la vie plus facile. Quoi de mieux que d’avoir à sa disposition un gadget de petite taille permettant de payer sa facture ? D’autant plus que l’on ne risque pas de l’oublier à la maison vu qu’il sert à faire fonctionner la voiture… « Chez DS, nous cherchons toujours comment compléter de manière crédible les modes de vie actifs de nos clients, où rester connectés et pouvoir interagir facilement avec le monde est la clé… Grâce à la clé avec paiement sans contact, nous pensons vraiment avoir permis cela » explique un responsable chez DS Royaume Uni. Reste à savoir si les Français auront le privilège d’utiliser cette clé high-tech.

