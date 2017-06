Refonte des forfaits NRJ Mobile : qu’est-ce qui change ?

Hier, les opérateurs ont mis fin aux frais de romaing en Europe. Euro-Information Telecom, premier opérateur de réseau mobile virtuel français avec 1.6 millions d’abonnés fait évoluer les forfaits de plusieurs marques dont NRJ Mobile.

« Les nouveaux forfaits ont été pensés pour répondre aux différents usages des mobinautes », déclare EI Telecom. Le groupe met en avant l’Internet mobile et la voix « tout en conservant des tarifs accessibles ».

Caractéristiques des forfaits NRJ Mobile Woot et Ultimate Speed

NRJ Mobile propose une très large gamme d’offres pour toucher toutes les catégories d’utilisateurs. Désormais, les forfaits sont utilisables depuis l’Union européenne et les DOM. Les SMS et les MMS sont illimités peu importe le forfait choisi. Les appels sont quant à eux illimités à partir de 9.99 euros. Sur l’abonnement sans engagement Woot 2h 5Go et le forfait avec engagement Ultimate Speed 2h 500Mo, vous disposez de 2h d’appels. Avec les forfaits Ultimate Speed 20Go et 40Go, les appels sont illimités vers les fixes de 85 destinations internationales et vers les mobiles des USA/Canada. En ce qui concerne la data, vous aurez à votre disposition une enveloppe de 50 Go pour un tarif inférieur à 20 euros puisque le forfait Woot 50Go est disponible à 19.99 euros.

