RED Hydrogen One : le premier smartphone holographique débarquerait en 2018 à 1 200 dollars

Non vous ne rêvez pas, RED Hydrogen One, le premier téléphone à disposer d’un écran holographique, arrivera l’année prochaine.

RED est une société connue pour fabriquer des caméras 4K. Elle a décidé de se lancer dans le marché de la téléphonie mobile avec un appareil plutôt innovant. Nommé Hydrogen One, ce smartphone serait équipé d’une dalle en mesure de diffuser du contenu 3D ainsi que du contenu holographique. Son utilisateur n’aura pas besoin de porter des lunettes spécifiques.

RED Hydrogen One : une innovation de taille en matière d’image mais aussi de son

L’entreprise présente le RED Hydrogen One comme « le premier appareil de média holographique au monde ». Ce smartphone sera équipé d’un écran de 5.7 pouces. Il s’agit donc d’une tablette qui affichera des contenus en 2D et en 3D mais aussi des contenus holographiques. L’entreprise est assez vague quand il s’agit de nous décrire la technologie utilisée. Selon Jim Jannard, fondateur de RED, il n’y a « pas de bon moyen de décrire cet écran ». Il ajoute qu’il « faut absolument le voir pour comprendre de quoi il en retourne ». Mais le RED Hydrogen One ne dispose pas que d’un équipement sophistiqué au niveau de l’image puisqu’il intègre l’algorithme propriétaire H30 qui vous offrira, d’après les dires du constructeur, « du 5.1 dans votre casque ». Pour le moment, nous n’avons pas d’autres informations sur les autres caractéristiques techniques de ce téléphone mais sur le visuel publié par la marque, on remarque un port USB Type-C ainsi qu’un port Jack. Nous connaissons également le prix de la version avec une coque unibody en aluminium : 1 195 dollars soit un peu plus de 1 050 euros. La version titane coûtera 1 595 dollars soit près de 1 430 euros. Les premières livraisons sont prévues pour le premier trimestre 2018. Cependant, les stocks seront limités comme l’a annoncé Jim Jannard.

