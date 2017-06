RED by SFR : le forfait boost 30Go au lieu de 1Go est à 10 euros par mois

L’offre de RED by SFR est toujours valable. Vous pouvez encore souscrire au forfait boost 30Go à 10 euros pour avoir 30 fois plus de Go.

Vous êtes un utilisateur intensif ? Vous avez besoin d’une offre complète avec une enveloppe de data conséquente à un prix défiant toute concurrence ? C’est le moment de choisir le forfait Red Illimité 30Go à 10 euros par mois.

Avec cet abonnement sans engagement de RED by SFR, les appels sont illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Les SMS et MMS sont illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

Vous passez un temps fou sur les réseaux sociaux ? Sur Youtube ? Ce forfait tout illimité de RED by SFR est fait pour vous puisqu’il comprend 30 Go d’Internet sur le réseau 4G de SFR. En plus, vous pourrez accéder aux 4 000 000 hotspots Wi-Fi de SFR.

L’option SFR Voyage vous permettra de profiter de textoter, d’appeler et de naviguer sur Internet depuis l’étranger. Vous n’en avez pas besoin ? Sachez que vous pourrez la résilier gratuitement. Cet abonnement inclut également le service SFR Presse pour que vous puissiez consulter les meilleurs quotidiens et magazines n’importe quand.

Le forfait RED boost 30Go est sans engagement donc pas de frais de résiliation si vous souhaitez passer à une autre offre ou à un autre opérateur.

Forfait RED boost 30Go au lieu de 1Go à 10 euros : la bonne affaire du moment !

Cet abonnement pas cher comprend :

• Des appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

• Des SMS et MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine

• 30 Go d’Internet sur le réseau SFR

• SFR Voyage

• SFR Presse

Pour rappel, cette offre se termine le 12 juin après quoi, le forfait RED illimité ne mettra à votre disposition que 1 Go d’Internet pour la même somme soit 10 euros par mois.

