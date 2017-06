RED by SFR : le forfait boost 30Go au lieu de 1Go à 10 euros est toujours d’actualité !

Vous avez besoin d’un forfait proposant une enveloppe data confortable pour seulement 10 euros ? Sachez que le forfait RED Illimité propose 30 Go au lieu de 1 Go et le prix ne change pas !

Et encore une autre offre exceptionnelle de la part de RED by SFR. Le célèbre MVNO (opérateur de réseau mobile virtuel) multiplie par 30 le nombre de Go. En effet, vous n’allez pas avoir à votre disposition 1 Go de data mais 30 Go en très haut débit. Sachez que vous pourrez accéder aux 4 000 000 hotspots Wi-Fi de SFR. Le forfait RED boost 30Go comprend les appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Les SMS et MMS sont illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine. Ainsi, vous pourrez contacter vos amis, votre famille et vos collègues quand vous voudrez !

Pour appeler, envoyer des SMS et surfer sur Internet depuis l’étranger, vous pourrez profiter de SFR Voyage. Si cette option ne vous intéresse pas, vous aurez la possibilité de la résilier gratuitement. Grâce à SFR Presse, vous retrouverez les meilleurs quotidiens et magazines du moment comme L’Express, Libération et Studio Ciné Live.

Le forfait Red illimité 30Go est sans engagement donc vous n’aurez pas à payer des frais de résiliation si vous changez d’offre ou d’opérateur.

Forfait RED boost 30Go au lieu de 1Go à 10 euros : un abonnement complet à petit prix

Ce forfait pas cher comprend :

• Des appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

• Des SMS et MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine

• 30 Go d’Internet sur le réseau SFR

• SFR Voyage

• SFR Presse

Cette offre est valable jusqu’au 12 juin. Après cette période le forfait RED illimité ne proposera que 1 Go pour toujours 10 euros par mois alors sautez sur cette occasion sans plus attendre !

> Forfait boost 30Go au lieu de 1Go à 10 euros par mois de RED by SFR

Vous voulez des renseignements ? Posez toutes vos questions dans les commentaires, nous vous viendrons en aide rapidement !