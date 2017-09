Forfait RED à 10 euros : 30 Go au lieu de 1 Go !

Il est encore possible de profiter de l’offre de RED by SFR sur son forfait à 10 euros : 30 Go au lieu de 1 Go de data, ça ne vous dit pas ? Cette offre est valable jusqu’au 04/10/2017 inclus.

Non ce n’est pas une blague, RED by SFR multiplie par 30 le nombre de Go qui vous est accordé dans son forfait à 10 euros. Avec 30 Go d’Internet mobile en très haut débit, vous allez pouvoir naviguer sur vos pages web préférées sans compter et dans les meilleures conditions. Si vous appelez beaucoup, cet abonnement va vous satisfaire, c’est une certitude puisque les appels sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). À noter qu’ils le sont également depuis l’Union européenne et les DOM. Pour ceux qui passent un temps fou à textoter, sachez que ce forfait sans engagement comprend les SMS et les MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM.

Si vous êtes un passionné de lecture de magazines et de quotidiens, le service SFR Presse, inclus dans ce forfait, va vous séduire à coup sûr puisqu’il vous permettra d’accéder à une sélection complète de titres.

Forfait RED by SFR 30Go à 10 euros : une offre à saisir de toute urgence

Cet abonnement RED by SFR comprend :

• Les appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM

• Les SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine

• 30 Go d’Internet mobile au lieu de 1 Go en très haut débit

• Appels et SMS/MMS illimités + 3 Go de data utilisable depuis l’Union européenne et les DOM

• SFR Presse

On vous rappelle que cette offre est sans engagement ce qui signifie que vous pourrez changer d’offre et d’opérateur sans avoir à payer des frais de résiliation.

Pour profiter de cette offre, cliquez sur ce lien.

