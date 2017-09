Razer : la firme devrait proposer un smartphone avant 2018

La firme gaming Razer devrait commercialiser un appareil mobile destiné aux jeux vidéo dès la fin de 2017. Une nouvelle qui risque de ravir les gamers.

Si vous êtes fan de la marque gaming Razer, sachez que la firme pourrait très bientôt proposer un appareil portable, on ne sait pas encore si ce dernier prendra la forme d’un smartphone ou d’une espère de console portable. Cette rumeur n’est pas nouvelle, puisque dès 2016, les murmures voulaient que la firme prépare son propre appareil mobile dédié aux jeux vidéo. Une autre rumeur, en juillet, nous faisait entendre que Razer était en train de développer le dit appareil. Mais aujourd’hui, la firme confirme les rumeurs, l’annonce est officielle. Rappelons que ces rumeurs ont débuté après le rachat de la firme de Nextbit, créateur du premier smartphone reposant sur le cloud.

Un appareil de jeux nomade pour Razer ?

Si pour l’instant, on sait que cet appareil sera mobile, on ne sait pas encore s’il prendra la forme d’un smartphone, d’une tablette ou encore d’une console portable. La firme avait cependant annoncé un partenariat avec 3 Group, une entreprise basée à Hong Kong, qui devait se charger du développement de plusieurs produits réservés aux joueurs, avec un smartphone et des forfaits mobiles également. On peut donc s’attendre à un téléphone. Mais pour l’instant, peu importe le choix de la firme, nous n’avons pas encore beaucoup d’informations à ce sujet. Pas de date précise de sortie, ni de prix annoncé par Razer. On peut tout de même s’attendre à un produit qui coûte plutôt cher, il est vrai que Razer propose des périphériques de qualités, mais le prix est généralement élevé. Mais si la firme souhaite commercialiser son produit avant 2018, on devrait probablement encore en entendre parler !

