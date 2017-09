Le rachat de HTC par Google pourrait très bientôt se concrétiser

Cela fait déjà quelques temps de l’on entend parler d’une prochaine acquisition de HTC de la part de Google. Cette fois-ci, une date serait évoquée par un compte Twitter !

D’après Evan Blass, les employées de HTC ont été invités à une réunion publique qui devrait avoir lieu le 21 septembre, elle porterait sur le sujet du rachat de l’entreprise par Google. Une information qui était également diffusée par China Time, qui indique également que les bureaux de la firme ont été privatisés en vue d’un prochain événement. Les deux firmes auraient trouvés un accord pour que Google puisse racheter la division mobile de HTC, ainsi que les ingénieurs qui travaillent actuellement sur les dit smartphones. La firme aurait cédée au rachat pour pouvoir se concentrer sur la réalité virtuelle, avec son casque Vive ! L’entreprise pourra donc conserver la marque, un peu comme le rachat partiel de Nokia par Microsoft.

HTC : une annonce dès demain ?

D’après les différentes sources du net, dont Tim Culpan, journaliste pour Bloomberg, qui a apparemment reçu une information officielle de la part de la firme. Le journaliste, spécialiser dans l’actualité asiatique, confirme sur Twitter que les actions de bourse de l’entreprise sont gelé pour le moment et ne pourront plus être échangés à partir du 21 septembre. On attend donc une officialisation de toutes ses informations, en attendant il n’y a plus de doute sur le rachat de la firme.

On ne doute pas que HTC est pris la meilleure solution possible pour se sauver de la mouise. Même si les premières rumeurs étaient sur un rachat de la division réalité virtuelle du groupe, il s’avère que la firme souhaite continuer seul sur cette voie, pour proposer, on l’espère de nouveau produits innovants.

Que pensez-vous d’un rachat de la division mobile de HTC ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire !