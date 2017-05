Quelques caractéristiques des Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact et X1 viennent d’apparaître sur le net

La marque japonaise compterait dévoiler trois smartphones lors de l’IFA 2017. Il s’agirait des Sony Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact et Xperia X1. Une partie de leur fiche technique aurait été dévoilée.

Le Xperia XZ Premium sortira en juin mais Sony ne s’arrêterait pas là puisque le constructeur présenterait cet été des téléphones haut de gamme et milieu de gamme. C’est en tout cas ce que l’on peut penser à la vue de leurs caractéristiques techniques.

Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact et X1 : des smartphones qui donnent envie

D’après ce que l’on peut voir sur Playfuldroid!, le Sony Xperia XZ1 accueillerait un écran de 5.2 pouces avec une définition de 1080 x 1920 pixels soit de la Full HD. Ce mobile intégrerait le fameux Snapdragon 835 et serait doté de 4 Go de RAM. Pour finir avec ce smartphone, on parle d’une batterie de 3000 mAh.

Comme son nom l’indique, le Sony Xperia XZ1 Compact serait plus petit que le Sony Xperia XZ1. Il disposerait d’un écran de 4.6 pouces avec, cette fois-ci, de la HD. La configuration technique serait la même mais la batterie aurait une capacité de 2800 mAh.

On trouverait sur le Sony Xperia X1 un écran de 5 pouces d’une définition de 1080 x 1920 pixels. La coque de ce téléphone embarquerait un Snapdragon 660, 4 Go de RAM et une batterie de 2800 mAh.

Quant à la partie photo, elle serait aussi spectaculaire que celle du Xperia XZ Premium. Ces smartphones vont-ils pouvoir filmer en 960fps ? À voir mais ces caractéristiques techniques donnent envie ! En attendant, vous pourrez vous procurer le Sony Xperia XZ Premium dès le 9 juin et il vous coûtera 799 euros.

N’hésitez pas à réagir sur les caractéristiques de ces trois téléphones ! Nous lirons attentivement tous vos commentaires.