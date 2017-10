Quelle tablette tactile à moins de 200 euros acheter ?

Vous voulez vous procurer une tablette pas cher ? Découvrez cette sélection d’ardoises à moins de 200 €.

Huawei MediaPad T3 10 pouces Gris

La Huawei MediaPad T3 10 pouces Gris est un modèle intéressant pour une tablette de sa gamme. Avec son superbe écran LCD de 9.6 pouces en définition HD, vous aurez droit à une qualité d’image exceptionnelle. Cette tablette Android pas cher adopte un processeur Snapdragon 425 quad-core de 1,4 GHz épaulé par 2 Go de RAM. Elle dispose d’une batterie de 4800 mAh permettant de profiter pleinement de ses fonctionnalités. La Huawei MediaPad T3 10 pouces comporte un appareil photo dorsal de 5 millions de pixels ainsi qu’une caméra frontale de 2 mégapixels pour que vous puissiez figer chaque instant. Pour couronner le tout, un espace de stockage interne de 16 Go est proposé, tout comme un emplacement pour carte micro SD jusqu’à 128 Go.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 pouces (2016) Blanc

Répondant parfaitement aux besoins des professionnels et des particuliers, la Samsung Galaxy Tab A 10.1 pouces (2016) Blanc est un véritable bijou technologique. Sa dalle LED de 10.1 pouces permet de profiter d’une qualité d’images exceptionnelle, d’autant plus que la définition est de 1920 x 1200 pixels. Les 16,7 millions de couleurs de cet écran promettent un rendu graphique proche de la réalité. En ce qui concerne son alimentation, cette tablette Samsung offre une bonne autonomie avec sa batterie Li-Ion de 7300 mAh. Pour la photo, il est question d’un APN dorsal de 8 millions de pixels et d’un capteur secondaire à l’avant de 2 mégapixels.

Lenovo Tab 2 A10-30 32Go Blanc

La Lenovo Tab 2 A10-30 32Go Blanc est une tablette fonctionnelle. Elle procure une expérience utilisateur fascinante en raison de son design optimisé pour un usage en mobilité. Sa configuration technique n’est pas en reste. En effet, cette tablette de 10 pouces est propulsée par un processeur Qualcomm MSM8909 quad-core dont la fréquence d’horloge est de 1,3 GHz. À cela s’ajoute une RAM de 2 Go. La Lenovo Tab 2 A10-30 32Go Blanc dispose d’un écran LED de 10 pouces en définition HD (1280 x 800 pixels). Sa mémoire interne de 32 Go peut être étendue avec une carte micro SD. Côté autonomie, cette tablette à moins de 200 euros est en mesure de fonctionner 10 heures d’affilée avec sa batterie de 7000 mAh.

Apple iPad Air 2 16Go Occasion Argent

Dotée d’un bon rapport qualité-prix, la Apple iPad Air 2 16Go Occasion Argent offre une grande fluidité dans toutes les tâches. Cette tablette iOS renferme un SoC équipé de 3 cœurs dont la fréquence d’horloge est de 1,5 GHz. Cette configuration garantit une bonne réactivité, surtout qu’une mémoire vive de 2 Go est au programme. Pour l’affichage, cette tablette à moins de 200 euros arbore une dalle Retina de 9,7 pouces dont la définition est de 2048 x 1536 pixels. Son autonomie en lecture vidéo est d’environ 10 heures.

VideoJet KidsPad 2 Jaune

Une tablette dédiée au divertissement, la VideoJet KidsPad 2 Jaune permettra à votre enfant de se distraire de façon originale. Équipée d’un processeur dont la fréquence d’horloge est de 1,1 GHz, elle promet une bonne réactivité. Cette tablette ludique comporte d’ailleurs une mémoire vive de 512 Mo pour la fluidité de la multitâche. Elle est dotée d’un appareil photo de 0,3 mégapixel afin que votre bout de chou puisse prendre des photos avec ses amis. Sa batterie Li-Ion procure une autonomie de 2 heures pour profiter de ses fonctionnalités. La VideoJet KidsPad 2 Jaune arbore une dalle tactile de 7 pouces.

Faites-nous savoir en commentaire la tablette à moins de 200 € de votre choix.