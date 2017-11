Quelle tablette 4G prendre en ce moment ?

À la recherche d’une tablette 4G ? Ce comparatif de MeilleurMobile vous permettra de trouver le modèle idéal en ne listant que les meilleurs modèles.

Apple iPad Pro 12.9 pouces 4G (2017) Argent

L’Apple iPad Pro 12.9 pouces 4G (2017) Argent est une tablette iOS qui propose une performance à couper le souffle. Dotée d’un module 4G, elle vous permettra de rester connecté en mobilité. Profitez d’un affichage de qualité avec son écran LED de 12,9 pouces avec une résolution de 2732 x 2048 pixels. Cet iPad Pro renferme un processeur A10X Fusion avec architecture 64 bits hexa-core et épaulé par 4 Go de RAM pour une fluidité remarquable en tout temps. Pour la photo, l’Apple iPad Pro 12.9 pouces 4G (2017) Argent met à disposition un APN dorsal de 12 mégapixels ainsi qu’une webcam de 7 mégapixels.

Apple iPad 9.7 pouces 4G Gris Sidéral

Conçue pour les utilisateurs qui souhaitent profiter d’internet en mobilité, l’Apple iPad 9.7 pouces 4G Gris Sidéral est une tablette 4G qui possède la puissance nécessaire à la bonne exécution de vos différentes applications. Elle dispose d’un processeur A9 qui est suffisamment performant pour prendre en charge les applis référencées actuellement sur l’App Store. Pour l’affichage, cette tablette Apple est munie d’une dalle Retina de 9,7 pouces avec une résolution de 2048 x 1536 pixels. Elle propose une mémoire interne dont la capacité de 32 Go permet de sauvegarder une grande quantité de documents. Pour l’alimentation, il est question d’une batterie Li-Po de 32,4 Wh.

Samsung Galaxy Tab A 7 pouces 4G (2016) blanc

Envie d’adopter une tablette Android 4G de qualité ? La Samsung Galaxy Tab A 7 pouces 4G (2016) Blanc vous conviendra parfaitement. Ce modèle est bien configuré pour donner à l’utilisateur la possibilité de naviguer confortablement sur internet et dans ses menus. Compatible 4G, la Samsung Galaxy Tab A 7 pouces 4G (2016) Blanc est parfaite pour les mobinautes à la recherche d’un terminal pour se connecter à grande vitesse. Il est à noter que cette ardoise est propulsée par un SoC quad-core avec une fréquence d’horloge de 1,33 GHz. Elle est en outre équipée par un écran TFT de 7 pouces avec une définition HD.

Archos 70 Helium 4G Blanc

L’Archos 70 Helium 4G Blanc vous séduira par son design hors du commun. Cette tablette de 7 pouces a été conçue pour satisfaire les exigences des utilisateurs les plus avertis. Elle propose une fiche technique correcte pour que vous puissiez utiliser vos applications iOS favorites. L’Archos 70 Helium 4G Blanc est munie d’un processeur quad-core de 1,5 GHz. Associé à 1 Go de mémoire vive, celui-ci assure une expérience utilisateur de qualité. Cette tablette Archos propose un écran LCD avec une définition HD. Sa capacité de stockage interne de 8 Go peut être étendue avec une carte micro SD jusqu’à 64 Go. Pour l’alimentation, il est question d’une batterie Li-Po de 2500 mAh.

Asus ZenPad 10 Z300CNL-6A013A Noir

Une tablette de 10 pouces dotée d’une bonne configuration technique, l’Asus ZenPad 10 Z300CNL-6A013A Noir est ce qu’il vous faut pour rester en contact avec vos proches. Grâce à son module 4G, il vous sera possible de profiter de votre forfait mobile où que vous soyez. Comme processeur, cette tablette Android adopte un Intel Atom Z3560 quad-core avec une fréquence d’horloge de 1,83 GHz. Sa RAM de 2 Go promet un fonctionnement fluide en mode multitâche. Ce composant assure aussi une prise en charge rapide des applications énergivores. L’Asus ZenPad 10 Z300CNL-6A013A Noir arbore une dalle LED de 10,1 pouces en définition HD (1280 x 800 pixels).

