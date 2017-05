Quelle smartwatch TomTom prendre ?

TomTom est une entreprise basée à Amsterdam qui est célèbre mondialement pour ses logiciels de planification d’itinéraires. Depuis sa création en 1991, la firme a constamment développé ses offres. Elle est maintenant présente dans l’univers des montres connectées. Et c’est pour cette raison que nous vous proposons aujourd’hui ce comparatif de smartwatch TomTom.

TomTom Golfer 2 Fin Gris

La TomTom Golfer 2 Fin Gris est la montre connectée que tout passionné de golf rêve surement de posséder. Elle permet en effet de suivre la performance sur le terrain. Au-delà de ce cadre, elle constitue un dispositif qui vous sera d’une grande utilité au quotidien. La TomTom Golfer 2 Fin gris comporte des capteurs qui sont capables d’évaluer les activités physiques. Son cardiofréquencemètre vous donne par exemple la possibilité de mesurer votre fréquence cardiaque. Cette smartwatch TomTom arbore un écran LCD tactile pour que vous puissiez voire confortablement l’heure et les différentes notifications qui vous sont destinées. On notera aussi le fait qu’elle est étanche jusqu’à 40 mètres de profondeur (5 ATM).

TomTom Adventurer Cardio + Music Noir

Compatible iOS et Android, la TomTom Adventurer Cardio + Music Noir est une montre connectée élégante et fonctionnelle. Elle adopte un look moderne et efficace qui correspond à tous les goûts. Ce modèle vous conviendra si vous avez l’âme d’un aventurier. La TomTom Adventurer Cardio + Music est effectivement très résistante. Elle est étanche et supporte les chocs les plus violents. Son écran monochrome de 22 x 25 mm d’une définition de 144 x 168 pixels offre une bonne lisibilité de toutes les informations utiles telles que l’heure, la date ou encore votre fréquence cardiaque. Pour couronner le tout, ce dispositif comporte un lecteur audio et possède un espace de stockage interne de 3 Go pour que vous puissiez conserver un grand nombre de fichiers.

TomTom Runner 2 Music Noir

La TomTom Runner 2 Music Noir est une montre connectée idéale pour les sportifs. Entraînez-vous en musique avec ce modèle qui intègre un GPS. Son écran robuste vous assurera une bonne lisibilité de l’heure et des informations utiles telles que les données du podomètre. Ce qui s’avère également intéressant, c’est le fait qu’il s’agit d’une smartwatch étanche dont l’autonomie atteint 5 heures en GPS et 3 semaines en suivi d’activité. Suivez ainsi vos activités en temps réel, 24h/24. Par ailleurs, sachez que la TomTom Runner 2 Music Noir peut être synchronisée avec un smartphone Android ou iOS via Bluetooth.

TomTom Runner 3 Cardio S Noir et Vert

La TomTom Runner 3 Cardio S Noir et Vert, avec son autonomie de 21 jours, vous permettra de suivre efficacement vos activités physiques. Elle comporte des capteurs qui vous offrent la possibilité de contrôler votre fréquence cardiaque et de compter le nombre de pas. Dotée d’un module Bluetooth, elle peut être appairée facilement avec un smartphone compatible. En outre, la TomTom Runner 3 Cardio S Noir et Vert embarque un lecteur audio pour que vous puissiez profiter de vos playlists à tout moment. Son poids de 50 g, avec des dimensions de 2.2 x 2.5 x 1.37 cm, est le gage d’un grand confort d’utilisation.

TomTom Golfer Édition Premium Noir

La TomTom Golfer Édition Premium Noir est une montre connectée compatible iOS et Android qui vous suivra partout. Il s’agit d’une montre avec GPS qui se distingue par son design exceptionnel. Confortable, la TomTom Golfer Édition Premium Noir ne vous gênera nullement avec son poids de 53 g. Son écran dont la définition est de 144 x 168 px est tout ce qu’il y a de mieux pour assurer une bonne lisibilité des informations proposées. Cette smartwatch TomTom est dotée d’un podomètre pour que vous puissiez compter votre nombre de pas.

