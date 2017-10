Quelle smartwatch à moins de 200 euros acheter en 2017 ?

À la recherche d’une smartwatch proposée sous la barre des 200 € pour terminer l’année 2017 en beauté ? Voici une sélection de produits parfaitement adaptés à votre budget.

Sony SmartWatch 2 Silicone Noir

La Sony SmartWatch 2 Silicone Noir est une montre connectée parfaite pour les utilisateurs dynamiques. Elle se caractérise par son design sobre qui fera le bonheur de tout passionné d’objets high-tech. Cette smartwatch Sony vous tient au courant de vos appels manqués/reçus. Elle émet également des notifications de SMS/MMS et de réseaux sociaux. Pour ce qui est de son autonomie, cette montre connectée Sony reste alimentée pendant 4 jours. Elle est munie d’un écran tactile LCD de 1,6 pouce avec une définition de 220 x 176 px pour que vous puissiez lire toutes les données qui vous intéressent.

Garmin Vivomove Noir

Une montre connectée compatible Android et iOS, la Garmin Vivomove Noir bénéficie d’un aspect extraordinaire. Ce wearable constitue une référence dans le domaine des objets connectés grâce à son design ainsi que ses fonctionnalités. Le fait de l’utiliser vous permettra de rester connecté en toute circonstance. En effet, elle récolte des données relatives à vos activités physiques grâce à ses différents capteurs, cette smartwatch Garmin étant dotée d’un podomètre pour que l’utilisateur puisse compter le nombre de pas. Une fonction d’analyse du sommeil est aussi au programme. Toutes les informations dont vous avez besoin peuvent être affichées sur votre smartphone grâce à la synchronisation via Bluetooth. La Garmin Vivomove se distingue des produits concurrents par son excellente autonomie de 365 jours !

TomTom Spark 3 Cardio Noir

Comme son nom l’indique, la TomTom Spark 3 Cardio Noir est une montre connectée conçue spécialement pour le suivi de la fréquence cardiaque. Elle dispose à cet effet d’un cardiofréquencemètre efficace. Et ce n’est pas tout ! Cet objet connecté est capable d’analyser la qualité du sommeil et peut vous servir comme dispositif pour compter votre nombre de pas. Pour cela, les données s’afficheront sur un écran de 144 x 168 px qui promet un affichage confortable même à l’occasion d’une utilisation en plein soleil. Cette montre connectée TomTom peut être appariée avec un smartphone Android ou iOS et offre 21 jours d’autonomie.

Cogito Pop Noir

La Cogito Pop Noir est une montre connectée qui vous fera gagner du temps. En effet, elle vous permettra de réduire le temps que vous consacrez à la consultation de votre smartphone. Les notifications de SMS ainsi que de réseaux sociaux ou encore de emails sont affichées sur son cadran dont la forme est particulièrement attrayante. Avec son poids de 13 g seulement, cette smartwatch étanche ne vous gênera pas. Elle est dotée de la technologie Bluetooth 4.0 Low energy pour assurer une autonomie de très longue durée. Optez alors pour ce produit au cas où vous auriez besoin d’un objet connecté qui vous permettra de rester en contact avec vos proches en tout temps.

MyKronoz ZeWatch 3 Noir

Conçue pour les utilisateurs Android, iOS et Windows, la MyKronoz ZeWatch 3 Noir est une montre connectée qui répond aux exigences des utilisateurs les plus avertis. Cet objet connecté met à disposition des fonctionnalités conçues pour faciliter le quotidien. Outre la possibilité de recevoir des notifications relatives aux appels téléphoniques ainsi qu’aux réseaux sociaux, vous pourrez suivre efficacement vos activités physiques. En effet, la MyKronoz ZeWatch 3 Noir est munie d’un podomètre, d’un cardiofréquencemètre et d’une fonction d’analyse du sommeil. Pour couronner le tout, elle propose un écran tactile OLED avec une définition de 64 x 96 px. Sa batterie Li-Ion de 200 mAh assure une autonomie de 4 jours.

