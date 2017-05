Quelle photo a été prise par le OnePlus 5 ? Le constructeur vous le demande !

Le OnePlus 5, annoncé comme le flagship killer de 2017, se montre de plus en plus sur la toile. Aujourd’hui, la qualité de sa partie photo est mise en avant par son propre constructeur.

Plus les jours passent, plus le brouillard autour du OnePlus 5 se dissipe. Désormais, nous pouvons voir la qualité photographique proposée par ce téléphone chinois grâce à un tweet de son fabricant.

Deux clichés en basse luminosité mais laquelle appartient au OnePlus 5 ?

C’est la question posée par OnePlus dans un tweet posté le 29 mai 2017. Sur ce post, deux photos. L’une d’entre elles a été prise par le OnePlus 5 et l’autre par un smartphone inconnu. La numéro 2 appartient sûrement au flagship de la marque chinoise mais nous ne savons pas avec quel smartphone elle a voulu comparer son produit. Une chose est sûre, le OnePlus 5 assure même en basse luminosité. Le résultat est net, coloré, contrasté et surtout, lumineux. De plus, le rendu doit être encore plus spectaculaire en réalité. C’est donc une qualité de plus pour le flagship killer de cette année.

Can you tell which photo was taken with the OnePlus 5? pic.twitter.com/Pd27la4ewn — OnePlus (@oneplus) May 29, 2017

On rappelle que le OnePlus 5 est équipé d’un double capteur dorsal réglé par DxO. Par ailleurs, il embarque un Snapdragon 835. Les dernières rumeurs parlent également d’une mémoire vive de 8 Go et d’une mémoire interne de 128 Go. On s’attend aussi à un écran de 5.5 pouces (1440 x 2560 pixels).

Il serait présenté le 15 juin. Si c’est le cas, il ne nous reste plus que deux semaines avant d’avoir plus d’informations (officielles) sur ce smartphone qui va mettre une sacrée claque aux produits haut de gamme du marché.

Attendez-vous avec impatience une présentation officielle du OnePlus 5 ? Que pensez-vous de ce téléphone ? N’hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires !