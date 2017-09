Quelle montre connectée compatible Android acheter en 2017 ?

Vous ne savez quelle montre connectée compatible Android adopter cette année ? Ce comparatif de Meilleur Mobile vous aidera alors dans vos choix.

Garmin Vivomove Noir

Élégante, la Garmin Vivomove Noir est un véritable bijou de technologie qui ne manquera pas de vous séduire. Conçue spécialement pour vous permettre de faciliter votre quotidien, cette montre intelligente est dotée de fonctionnalités pratiques. D’ailleurs, elle est adaptée à toutes les catégories d’utilisateurs grâce à son design comparable à celui d’une pièce d’horlogerie conventionnelle. La Garmin Vivomove est compatible Android. La présence d’un module Bluetooth 4.0 permet de l’apparier avec un smartphone. À noter qu’il s’agit d’une smartwatch étanche. Son autonomie est de 365 jours et elle comporte un podomètre ainsi qu’une fonction d’analyse du sommeil.

Samsung Gear S3 Frontier Noir

Performante et fonctionnelle, la Samsung Gear S3 Frontier Noir est une montre connectée vous sera d’une grande utilité. Doté d’un écran Super AMOLED de 1.3 pouce, d’une définition de 360 x 360 pixels, ce modèle offre un affichage de qualité. Compatible Android, iOS et Tize, la Samsung Gear S3 Frontier Noir offre une autonomie de 4 jours avec sa batterie de 380 mAh. Côté fonctionnalité, cette smartwatch Samsung vous notifie de vos SMS/MMS et emails. Elle comporte un podomètre pour compter le nombre de pas. Un cardiofréquencemètre est également au programme. À cela s’ajoutent des fonctions standard comme le chronomètre, le réveil, etc. Une mémoire interne de 4 Go est proposée ainsi qu’un lecteur audio.

MyKronoz ZeCircle 2 Noir

La MyKronoz ZeCircle 2 Noir dispose de fonctions pratiques qui vous simplifient la vie. Conçue pour vous accompagner en toutes circonstances, cette smartwatch est tout simplement sublime. Polyvalente et pratique, elle s’adapte à tous les usages. Ce qui s’avère également intéressant, c’est le fait qu’il s’agit d’un objet connecté compatible avec les systèmes d’exploitation mobiles les plus utilisés, à savoir, Android, iOS et Windows. Cette montre connectée est dotée d’une puce NFC. Elle peut également être appariée avec un smartphone au moyen du protocole Bluetooth 4.0. Son autonomie est de 55 jours.

Huawei Watch Jewel Blanc

La Huawei Watch Jewel Blanc est une smartwatch unique en son genre de par son design particulièrement attrayant. Elle propose un ensemble de fonctionnalités permettant de contrôler les activités physiques. Elle est en mesure de compter le nombre de pas, d’analyser la qualité du sommeil et d’évaluer la fréquence cardiaque. Un service météo est aussi au rendez-vous. La Huawei Watch Jewel Blanc vous séduira par son élégance hors pair. Équipée d’une mémoire interne de 4 Go, elle propose un lecteur audio pour que vous puissiez profiter de vos morceaux préférés en mobilité. Ce modèle est compatible Android et iOS. Il comporte une puce Bluetooth 4.0 et est compatible WiFi.

Asus ZenWatch 3 Marron

L’Asus ZenWatch 3 Marron est une montre connectée au design sobre. Elle vous notifie de vos SMS/MMS ainsi que des appels manqués et entrants. En ce qui concerne les fonctionnalités d’analyse des activités physiques, elle embarque un podomètre. L’Asus ZenWatch 3 Marron propose aussi une fonction d’analyse du sommeil. À cela s’ajoute la possibilité de lire les notifications d’e-mails. En ce qui concerne l’affichage, il est question d’un écran tactile AMOLED de 1,4 pouce d’une définition de 400 x 400 px. Pouvant être apparié avec un smartphone Android, ce modèle dispose d’une puce Bluetooth 4.1. Il est compatible WiFi et possède un espace de stockage interne de 4 Go.

Avez-vous déniché dans ce comparatif la montre connectée compatible Android idéale ?