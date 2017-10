Quelle montre connectée blanche acheter en 2017 ?

Vous avez envie d’adopter une montre connectée blanche, mais vous ne savez pas quel modèle choisir ? Voici le comparatif des smartwatches blanches les plus convoitées cette année.

MyKronoz Zefit 2 Pulse Blanc et Or

Fonctionnelle, la MyKronoz Zefit 2 Pulse Blanc et Or est une montre connectée parfaite pour les utilisateurs à la recherche d’un objet connecté hors pair. Elle propose un ensemble de fonctionnalités permettant de contrôler les activités physiques. De multiples capteurs sont à cet effet prévus, notamment un cardiofréquencemètre ainsi qu’un podomètre. La MyKronoz Zefit 2 Pulse Blanc et Or est capable d’analyser la qualité du sommeil. Cette smartwatch compatible Android, iOS et Windows émet des notifications d’appels, de SMS et d’activités sur les réseaux sociaux. Elle se synchronise avec un smartphone compatible au moyen du protocole Bluetooth.

Sony SmartBand Talk SWR30 Blanc

La Sony SmartBand Talk SWR30 Blanc est une montre connectée élégante et performante. Elle est conçue pour ceux qui souhaitent découvrir une nouvelle expérience utilisateur en mobilité. D’une couleur blanche, ce modèle est un véritable bijou de technologie qui vous accompagnera jour et nuit. Cette smartwatch Sony est dotée d’un écran de 1,4 pouce d’une définition de 320 x 320 px. Sa batterie de 70 mAh assure une autonomie de 3 heures. La Sony SmartBand Talk SWR30 Blanc vous notifie de vos appels manqués et entrants. Elle vous tient également au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. À cela s’ajoutent les notifications d’e-mails et de SMS/MMS.

Apple Watch Sport Aluminium 42mm Blanc

L’Apple Watch Sport Aluminium 42mm Blanc est un must pour les passionnés de high-tech. Elle propose de multiples fonctions qui permettent de faciliter le quotidien. Conçue pour les terminaux iOS, cette montre connectée Apple a tout pour séduire. Son design innovant est ce qu’il y a de mieux pour assurer une utilisation confortable en toutes circonstances. Dotée d’une autonomie de 18 heures, cette smartwatch Apple arbore un écran Retina de 1,5 pouce d’une définition de 312 x 390 pixels. Elle promet un affichage confortable, bien lisible en plein soleil. L’Apple Watch Sport Aluminium 42mm Blanc vous tient au courant de vos appels manqués et entrants ainsi que des activités sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter).

MyKronoz ZeRound Blanc

La MyKronoz ZeRound Blanc est une montre connectée pas comme les autres. Elle se caractérise par son design à la fois sobre et élégant. Son autonomie de 3 jours permet de l’utiliser de façon intense pour contrôler les activités physiques. Cette smartwach MyKronoz ne pèse que 41 g, pour un meilleur confort d’utilisation en mobilité. D’ailleurs, elle est étanche, ce qui fait d’elle un objet connecté idéal à porter au cours d’une séance de natation. La MyKronoz ZeRound Blanc est équipée d’un écran LCD de 1,2 pouce d’une définition de 240 x 204 px. Elle comporte des capteurs tels qu’un podomètre et un cardiofréquencemètre. Elle vous tient au courant de vos appels entrants et en absence. Une fonction météo est également au rendez-vous.

Pebble Smart Watch Blanc

La Pebble Smart Watch Blanc dispose de fonctions inédites qui vous simplifient la vie. Conçue pour vous accompagner jours et nuits, cette montre connectée possède des caractéristiques techniques particulièrement intéressantes. Compatible Android et iOS, ce modèle offre une autonomie de 7 jours avec sa batterie lithium-ion. Il est question d’un écran de 1,5 pouce d’une définition de 144 x 168 px. Elle peut être appariée avec un smartphone au moyen de la technologie Bluetooth. Sachez que Pebble Smart Watch Blanc propose une fonctionnalité d’analyse du sommeil. Elle possède aussi un podomètre ainsi que des fonctions chronomètre et météo.

Faites-nous savoir en commentaire la montre connectée de votre préférence parmi ces modèles !