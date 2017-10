Quelle montre connectée à moins de 100 euros acheter en 2017 ?

Vous n’avez aucune idée de la montre connectée pas cher que vous devriez adopter cette année ? Ce comparatif vous aidera dans le choix du modèle adapté à votre budget et à vos besoins.

FitBit Charge HR L Orange

Une montre connectée au design exceptionnel, la FitBit Charge HR L Orange vous donne l’occasion de vous distinguer. Elle est parfaite pour les utilisateurs à la recherche d’une nouvelle expérience en mobilité. Sa couleur orange lui procure un charme unique qui fera votre plus grand bonheur. Pour l’affichage, la FitBit Charge HR L Orange possède un écran OLED qui procure un confort graphique exceptionnel même au cours d’une utilisation en plein soleil. Si vous recherchez une smartwatch pas cher et fonctionnelle, ce modèle de FitBit vous plaira. Sa batterie Li-Po permet de l’utiliser intensément. En effet, celle-ci assure une autonomie jusqu’à 5 jours. Côté compatibilité, cette montre connectée disponible à moins de 100 € peut être synchronisée avec un smartphone iOS, Android ou Windows.

MyKronoz ZeFit 3 HR Bleu

La MyKronoz ZeFit 3 HR Bleu fait partie des montres connectées pas cher largement convoitées en ce moment. Elle se caractérise à première vue par son design sobre qui fera le bonheur d’un grand nombre de personnes. Cet objet connecté propose un ensemble de fonctionnalités qui vous aident à faciliter votre quotidien. En effet, il est question de capteurs qui permettent d’obtenir des données liées aux activités physiques. La MyKronoz ZeFit 3 HR Bleu est par exemple capable de compter le nombre de pas et d’évaluer la fréquence cardiaque grâce respectivement à son podomètre et son cardiofréquencemètre. Elle donne également la possibilité d’analyser la qualité du sommeil. Pour les notifications, vous serez tenu au courant des appels téléphoniques, SMS/MMS et e-mails.

Jawbone UP2 Rope Violet

Une montre connectée fonctionnelle proposée à moins de 100 €, la Jawbone UP2 Rope Violet ravira les fans d’objets connectés au design peu habituel. Sous cet aspect unique se cachent des composants qui promettent une expérience utilisateur originale. En effet, un podomètre est par exemple au programme pour que l’on puisse compter le nombre de pas. La Jawbone UP2 Rope Violet est également en mesure d’analyser la qualité du sommeil. Pour l’affichage des notifications et des différentes informations que l’utilisateur devrait savoir, un écran LCD tactile est de la partie. Cette smartwatch Jawbone pas cher assure une autonomie de 10 jours avec sa batterie Li-Ion polymère de 38 mAh.

Honor Z1 Noir

Conçue pour les utilisateurs Android et iOS, la Honor Z1 Noir met à disposition des fonctionnalités innovantes. Elles permettent entre autres de surveiller l’état de santé et les notifications sur smartphone. Il s’agit donc d’une smartwatch faite pour les personnes qui veulent conserver leur forme. Parmi les capteurs qu’elle embarque figure un podomètre afin de permettre de compter le nombre de pas. Cette montre connectée Honor peut également analyser la qualité du sommeil. Aussi, on pourra fixer des objectifs concernant le temps passé au lit. Avec son design plus ou moins banal, cet objet connecté est conçu pour tout le monde.

MyKronoz ZeRound Noir et Or

Compatible Android, iOS et Windows, la MyKronoz ZeRound Noir et Or fait preuve d’une grande originalité. Elle est idéale pour les personnes désireuses d’utiliser une montre connectée pratique et fonctionnelle. Son design comparable à celui d’une pièce d’horlogerie traditionnelle en fait un produit connecté adapté aux besoins des passionnés d’objets extravagants. La MyKronoz ZeRound Noir et Or propose un ensemble de fonctionnalités visant à améliorer de temps en temps le quotidien de celui ou de celle qui l’utilise. Son écran LCD tactile de 1,2 pouce avec une définition de 240 x 204 px affiche les différentes notifications (appels, SMS, e-mails, réseaux sociaux, nombre de pas, qualité du sommeil, fréquence cardiaque, etc.)

Faites-nous savoir en commentaire la montre connectée que vous préférez le plus parmi ces modèles disponibles à moins de 100 €.