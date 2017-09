Quel téléphone pas cher acheter en 2017 ?

Vous ne savez pas quel téléphone pas cher utiliser cette année ? Ce guide d’achat vous permettra de trouver des modèles adaptés à votre budget et à vos exigences en termes de configuration technique ou de design.

Honor 6X Or

Le Honor 6X Or est un smartphone Android qui possède un bon rapport qualité-prix. Il offre une excellente prise en main avec ses dimensions de 150,9 x 76,2 x 8,2 mm pour un poids de 162 g. Il s’agit d’un téléphone portable tactile double SIM qui est réputé pour sa performance. Derrière cet exploit se cache un processeur Kirin 655 octa-core épaulé par 3 Go de RAM. Le volet affichage est servi par un écran LTPS de 5,5 pouces en définition Full HD (1920 x 1080p). Le Honor 6X possède un appareil photo dorsal de 12 mégapixels ainsi qu’une caméra frontale de 8 mégapixels.

Les meilleurs prix Honor 6X Or Prix avec forfait



Voir tous les prix avec forfait Prix sans forfait



Voir tous les prix sans forfait

Samsung Galaxy A3 (2017) Rose

Un smartphone de 4,7 pouces aux performances correctes, le Samsung Galaxy A3 (2017) Rose vous séduira par son design hors du commun. Sa couleur rose en fait un mobile idéal pour la gent féminine. Côté technique, le Samsung Galaxy A3 (2017) Rose est équipé d’un processeur Exynos 7870 octa-core dont la fréquence d’horloge est de 1,6 GHz. La capacité de sa RAM est de 2 Go. Ce smartphone étanche est conforme à la norme IP68. Son affichage est assuré par un écran Super AMOLED en définition HD (720 x 1280 pixels). Pour que l’on puisse sauvegarder le maximum de documents, le Galaxy A3 (2017) est doté d’une ROM de 16 Go et d’un slot pour carte micro SD.

Les meilleurs prix Samsung Galaxy A3 (2017) Rose Prix avec forfait



Voir tous les prix avec forfait Prix sans forfait



Voir tous les prix sans forfait

Nokia 3310 (2017) Noir

Le Nokia 3310 (2017) Noir est un téléphone portable qui fera le bonheur des plus nostalgiques. Ce modèle se distingue par son autonomie remarquable grâce à sa batterie Li-Ion de 1200 mAh. En effet, il est capable de tenir jusqu’à 600 heures en veille, soit environ 25 jours, sans être rechargé. Ce mobile Nokia est équipé d’une caméra principale de 2 mégapixels. Un flash LED est prévu pour les prises de vue nocturne. Le Nokia 3310 (2017) vous permettra de rejouer au légendaire jeu « snake ». D’ailleurs, il dispose d’une radio FM. Le protocole Bluetooth 3.0 est de la partie.

Les meilleurs prix Nokia 3310 (2017) Noir Prix avec forfait

Voir tous les prix avec forfait Prix sans forfait



Voir tous les prix sans forfait

Sony Xperia XA Jaune doré

Le Sony Xperia XA Jaune doré est un smartphone dual SIM suffisamment complet. Il propose un ensemble de fonctionnalités permettant de faciliter le quotidien. La fluidité est au rendez-vous grâce au processeur MediaTek MT6755 octa-core dont la fréquence d’horloge est de 2 GHz. À cela s’ajoute une mémoire vive de 2 Go. Ce terminal arbore une dalle LCD de 5 pouces en définition HD (1280 x 720p). La densité est donc de 294 pixels par pouce. Pour la photo, il embarque un capteur dorsal de 13 MP et un APN à l’avant de 8 MP. Le Sony Xperia XA Jaune doré possède un espace de stockage interne de 16 Go ainsi qu’un emplacement pour carte micro SD.

Les meilleurs prix Sony Xperia XA Jaune doré











Voir tous les prix sans forfait

Apple iPhone 6S Or

L’Apple iPhone 6S Or est un smartphone iOS qui a tout pour séduire. Doté d’un aspect époustouflant, ce téléphone portable tactile Apple tient dans la paume de la main avec ses dimensions de 138.3 x 67.1 x 7.1 mm. En effet, l’iPhone 6S possède un écran Retina de 4,7 pouces d’une résolution de 750 x 1334 pixels. Côté alimentation, il renferme une batterie Li-Ion de 1715 mAh qui procure une autonomie de 14 heures en communication 3G et de 240 heures en veille. Les passionnés de photo ont à leur disposition un APN dorsal de 12 MP et un capteur frontal de 5 MP.

Les meilleurs prix Apple iPhone 6S Or Prix avec forfait



Voir tous les prix avec forfait Prix sans forfait



Voir tous les prix sans forfait

Lequel de ces smartphones pas cher comptez-vous vous offrir ?